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17:36 (мск), источник: Sputniknews.kz

«Бессмертный полк» в Алматы собрал невероятное количество участников

9 мая акция «Бессмертный полк» в Алматы превзошла все самые смелые ожидания организаторов — колонне с портретами солдат Великой Отечественной войны казалось, не будет конца.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 9 мая — Sputnik, Катерина Клеменкова. «Бессмертный полк» в Алматы собрал огромное количество человек — в памятном шествии люди прошли от площади «Астана» (Старая площадь) до парка 28 гвардейцев-панфиловцев. Бессмертный полк в Алматы собрал невероятное количество участников.

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Под сопровождение фронтовых песен и военизированной спецтехники люди с транспарантами и фотографиями шли к Вечному огню.

Бессмертный полк в Алматы собрал невероятное количество участников.

«Поздравляем с победой в Великой Отечественной войне», — разносится по площади, а в ответ — оглушительное «Урааа!». Во главе колонны двигался БТР, на котором развивались флаг Казахстана, знамена Победы и «Бессмертного полка».

Бессмертный полк в Алматы собрал невероятное количество участников.

Полуторакилометровый маршрут занял более трех часов — акция началась в 12.00 и спустя полтора часа, когда шествующие в начале колонны возложили цветы к Вечному огню и уже шли домой, конец колонны даже не сдвинулся с места. На Старой площади было еще очень много людей….

Бессмертный полк в Алматы собрал невероятное количество участников.

«День победы — для меня это особенный день, сколько себя помню, в этот день мой дедушка собирал дома много гостей, этот день для него был не только победой над врагом, а он дошел до Берлина, но и днем его рождения. Готовился дедушка к нему задолго, одевал все свои ордена и медали, а мы, дети, довольные и радостные бегали во дворе, собирали большие букеты сирени и дарили деду, поэтому у меня эти цветы всегда ассоциируются с победой, радостью, весельем, теплотой, безмятежностью, детством и, конечно, с любовью — любовью моего дедушки», — говорит участница шествия Алена Хассан.

Бессмертный полк в Алматы собрал невероятное количество участников.

По оценкам участников, шествие оказалось более многочисленным, чем в прошлом году.

Бессмертный полк в Алматы собрал невероятное количество участников.

«В прошлом году было много людей, а в этом… мне кажется, миллион!», — говорит Светлана Слинцина, в руках у нее сразу три портрета погибших в войну солдат.

Акция «Бессмертный полк» в Алматы.

От самих организаторов звучат разные оценки численности шествия: от 10 до 100 тысяч. Но вот какую информацию сообщила координатор акции «Бессмертный полк» в Алматы Юлия Клинкович: «Мы предполагали, что в этом году участие примут в два с лишним раза больше человек, чем в прошлом, но такого количества участников не ожидали».

По предварительной информации, около 70−100 тысяч алматинцев прошли в составе «Бессмертного полка».

Бессмертный полк в Алматы собрал невероятное количество участников.

Участие в шествии не требует регистрации и входных билетов. Многие люди начали собираться в восемь часов утра и до 12 часов ждали начала акции.

Помимо фотографий фронтовиков, в шествии использовались 10 фотомозаек — героев войны, собранных из 164 фотографий действующих военнослужащих.

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'Бессмертный полк' в Алматы собрал невероятное количество участников
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