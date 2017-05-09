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17:26 (мск), источник: PROUFU.ru

Спасенного от живодерки тувинского медвежонка привезли в Башкирию

Накануне в Башкирии завершилась операция по спасению из неволи тувинского медвежонка.

Две недели назад в столице Тывы городе Кызыле мишку отобрали у жестокой хозяйки. Женщина выгуливала звереныша по улицам на поводке и в строгом ошейнике.

Неравнодушные прохожие обратились в полицию. Медвежонка у женщины забрали. Однако тут же возникла другая проблема: куда пристроить подрастающего зверя?

«Предлагали и в зоопарк его сдать, и в цирк», — рассказывает зоозащитница и писатель Анна Арбатская. — «Но я принципиальный противник этого».

Спасенного мишку решили во что бы то ни стало вернуть в родную среду — в лес. Его стали готовить к переезду в далекую Башкирию.

Мишка-путешественник

Медвежонок, которого назвали Адыг («медведь» по-тувински), оказался здоровым трехмесячным детенышем. Родился он, скорее всего, в январе-феврале. Как он попал в руки жительницы Кызыла — точно не известно. Сообщается, что родственники привезли ей этот «подарок» из села.

В любом случае, медвежонок уже испытал пагубное влияние общения с человеком.

Чтобы забыть негативный опыт, зверенышу нужна была реабилитация в среде таких же, как он. Иначе в дикой природе он просто не выживет 

Мишку согласились принять в национальном парке «Башкирия». Здесь ему пообещали создать необходимые дикие условия.

«Я считаю, что животное все-таки должно быть в собственной природной среде. Я звонила в Тверь, в приют для медвежат. Узнавала, какие вообще есть заповедники, которые могут принять медвежонка. Мне дали контакты Владимира Михайловича (Кузнецова, директора нацпарка “Башкирия” — ред.). Незамедлительно было принято решение везти его сюда», — рассказывает Анна Арбатская.

Зоозащитница из Кызыла вообще сыграла в этой истории решающую роль. Она сама взялась за организацию переезда медвежонка. Сама везла его в машине через пол-Сибири. Преодолела больше 3000 километров в жару, снегопад, ливни и бураны.

Три дня в пути ухаживать за медвежонком Анне помогали дочка Диана и собака Кира. Добродушная ротвейлерша вообще заменила маленькому Адыгу маму, рассказывает зоозащитница: «Несмотря на грозный вид, она очень добра и к людям, и к животным».

Не без приключений семья с приемным медвежонком перевалила через Уральский хребет и добралась до Башкирии

В национальный парк Анна приехала уже поздно вечером 8 мая. Здесь ее встречал директор парка и еще один медвежонок….

Братья по несчастью

В национальном парке «Башкирия» тувинскому гостю нашли друга. Ранней весной местные егеря поймали медвежонка, который почему-то выбрался раньше всех из берлоги, покинул маму и побрел в ближайшую деревню.

Вернуть его в семью уже не представлялось возможным. Поэтому найденыша временно поселили у директора парка Владимира Кузнецова.

Теперь двум медвежатам — тувинскому и башкирскому — предстоит взрослеть вместе. Под незаметным надзором специалистов нацпарка.

Уже поздней ночью их вместе запирают в домике в глуши, на пасеке. Здесь им предстоит провести несколько дней, освоиться, познакомиться друг с другом.

Потом для малышей поставят вольер, сделают просторную ограду. На опушке леса, вдали от человеческих глаз, им предстоит провести несколько месяцев, пока не придет пора выпускать их на волю.

Одичать заново

Медвежат будут реабилитировать по авторской методике Валентина Пажетнова, основателя единственного в России Центра спасения медведей в Тверской области

Он оказывает консультационную поддержку специалистам национального парка «Башкирия».

Цель программы — сохранить медвежонка диким, не дать ему привыкнуть к человеку.

«Главное — это сохранить страх перед человеком. Это первое. Второе — чтобы набрали вес. Также они должны адаптироваться к тому месту обитания, где им предстоит жить. — рассказывает директор национального парка Владимир Кузнецов. — Кормить мы их будет только пищей растительного происхождения. Никакого мяса, никаких бульонов».

Воспитанников окончательно выпустят на волю в возрасте 8−9 месяцев.

«Считается, что такие медвежата чуть ли не лучше адаптированы для жизни на воле, чем те, что с мамкой ходят. Они более самостоятельные. А то, что они растут вдвоем, тоже положительный фактор. Они привыкнут друг к другу, а не к человеку, выработают навыки коммуникации», — говорит Кузнецов.

Специалисты национального парка рассчитывают, что уже к концу этого года отпустят на свободу двух медведей-подростков, которые будут полностью готовы к самостоятельной жизни. А путешественник из Тывы по кличке Адыг к этому времени благополучно забудет все свои злоключения.

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