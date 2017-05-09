В Симферополе прошел военный парад в честь Дня Победы

Военнослужащие и механизированная колонна прошли по центральной улице города. В параде приняли участие рота почётного караула 126-й отдельной бригады береговой обороны, военнослужащие Черноморского флота, парадные расчеты национальной гвардии, МЧС и МВД, а также конная группа Крымского окружного казачьего общества.

В составе механизированной колонны прошли бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82, бронированные спецмашины «Рысь» и «Тайфун», гаубицы «Мста», Д-30, машины реактивного залпового огня «Град». Кроме того были представлены установленные на базе «КамАЗа» комплексы переносных зенитных ракетных установок «Игла» и зенитно-ракетные комплексы С-300. Всего в параде было задействовано 38 единиц военной техники.