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20:11 (мск), источник: АиФ Крым

В Симферополе прошел военный парад в честь Дня Победы

Военный парад впервые прошел в Симферополе рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в правительстве Крыма.

Военнослужащие и механизированная колонна прошли по центральной улице города. В параде приняли участие рота почётного караула 126-й отдельной бригады береговой обороны, военнослужащие Черноморского флота, парадные расчеты национальной гвардии, МЧС и МВД, а также конная группа Крымского окружного казачьего общества.

В составе механизированной колонны прошли бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82, бронированные спецмашины «Рысь» и «Тайфун», гаубицы «Мста», Д-30, машины реактивного залпового огня «Град». Кроме того были представлены установленные на базе «КамАЗа» комплексы переносных зенитных ракетных установок «Игла» и зенитно-ракетные комплексы С-300. Всего в параде было задействовано 38 единиц военной техники.

Принимал военный парад начальник Симферопольского гарнизона, командир 22-го армейского корпуса Черноморского флота генерал-майор Андрей Колотовкин, командовал парадом командир 126-й отдельной бригады береговой обороны полковник Василий Попов.

После парада в Симферополе состоялось торжественное шествие «Бессмертного полка».

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