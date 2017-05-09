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17:48 (мск), источник: УНИАН

В столице представители ОУН пикетируют Печерское отделение полиции

Сейчас под зданием спокойно и нет столкновений.

Источник: УНИАН

В Киеве участники батальона «ОУН» пикетируют Печерский отделение полиции. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил корреспондент.

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Пикетчики заявляют, что именно в этом отделении находятся 15 задержанных во время столкновений под офисом ОУН. В полиции сообщают, що под отделением — 50 человек митингующих.

«По информации бойцов батальона “ОУН”, именно в этом участке держат 15 задержанных (во время массовых мероприятий в столице, — ред.), однако связи с ними окончательно нет. Те работники полиции, которые охраняют вход в здание, комментариев не дают. Также мы наблюдали, как “скорая” забрала одного из задержанных с позывным “Лютый”, его имя Сергей Слюсаренко. У него, очевидно, была травма головы, но при каких обстоятельствах он получил такую травму, он не комментировал, когда садился в карету “скорой”. Относительно состояния других задержанных также есть информация от батальона “ОУН”, которые сейчас пикетируют отделение полиции. Они говорят, что у нескольких задержанных также есть травмы головы. Ежеминутно активистов увеличивается, увеличивается и работников правоохранительных органов», — сказал корреспондент, добавив, что сейчас ситуация возле Печерского отделения полиции спокойная, столкновений не было.

Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве во время акции по случаю победы во Второй Мировой войне за хулиганство задержаны 24 человека. Об этом сегодня в комментарии журналистам заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, 24 человека задержаны в одном из офисов на улице Мазепы, 61 (там находится офис организации ОУН — УНИАН), которые бросали в полицейских, журналистов и участников акции яйца, картофель, дымовые шашки и тому подобное. Также, как отметил Крищенко, еще одна особа была задержана перед началом шествия на Арсенальной площади.

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