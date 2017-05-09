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18:13 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Нижегородцы получат майские квитанции за электроэнергию с опозданием

Как сообщили в ресурсоснабжающей компании, это связано с процессом перехода на новый программный комплекс по автоматизации расчетов и обработке обращений потребителей.

При этом точную дату, когда нижегородцы получат счета, в компании не обозначили. Новшества коснутся и самой квитанции: будут изменены основные 10 цифр номера, а также добавлен двузначный код региона.

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