Нижегородцы получат майские квитанции за электроэнергию с опозданием
Как сообщили в ресурсоснабжающей компании, это связано с процессом перехода на новый программный комплекс по автоматизации расчетов и обработке обращений потребителей.
Как сообщили в ресурсоснабжающей компании, это связано с процессом перехода на новый программный комплекс по автоматизации расчетов и обработке обращений потребителей.
При этом точную дату, когда нижегородцы получат счета, в компании не обозначили. Новшества коснутся и самой квитанции: будут изменены основные 10 цифр номера, а также добавлен двузначный код региона.