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17:58 (мск), источник: Telegraf.com.ua

ГК «Укроборонпром» представил переносной реактивный гранатомет

Госконцерн «Укроборонпром» представила на 13-й Международной выставке военной техники в Стамбуле переносной реактивный гранатомет.

Источник: Telegraf.com.ua

Переносной реактивный гранатомет, производства отечественного ГП «ГККБ» Луч", производства отечественного ГП «ГККБ» Луч", производства отечественного ГП «ГККБ» Луч", Стамбул, Турция). Об этом говорится в сообщении государственного концерна «Укроборонпром».

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Отмечают, что новое оружие предназначено для поражения легкобронированной и небронированной техники (пусковые установки, РЛС, самолеты на стоянке, авто и прочее.), сооружений полевого типа (ДОТ, ДЗОТ), также живой силы, находящейся на открытом пространстве, в укрытиях, сооружений из камня, кирпича или бетона.

«Дальность стрельбы переносного реактивного гранатомета составляет от 70 м до почти 2 км, а дальность прямого выстрела достигает 600 м. Применение нового оптико-электронного прицела автоматизирует и упрощает работу стрелка, обеспечивает высокую точность попадания при максимальной дальности стрельбы», — говорится в сообщении.

Напомним, «Укроборонпром» представляет Украину на 13-й Международной выставке военной техники «IDEF-2017». На стенде Концерна представлено: натурный образец беспилотного минибронетраспортеру «Фантом», бронетранспортеры БТР-3Е1 и «Дозор-Б», БМ «Оплот», танковые двигатели и агрегаты, ракетное и артиллерийское вооружение, огнестрельное оружие и прочее.

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