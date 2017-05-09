Акция «Бессмертный полк» в Москве собрала уже свыше 750 тысяч человек
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — Более 750 тысяч человек присоединились к шествию «Бессмертный полк» в Москве, сообщили «Интерфаксу» во вторник в
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — Более 750 тысяч человек присоединились к шествию «Бессмертный полк» в Москве, сообщили «Интерфаксу» во вторник в
«В Москве “Бесмертный полк” уже собрал более 750 тысяч участников. Люди продолжают присоединяться к шествию», — сообщили в
Ранее ведомство сообщало о более чем 600 тысячах участников акции «Бессмертный полк» в столице.