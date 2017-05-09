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18:01 (мск), источник: Интерфакс

Акция «Бессмертный полк» в Москве собрала уже свыше 750 тысяч человек

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — Более 750 тысяч человек присоединились к шествию «Бессмертный полк» в Москве, сообщили «Интерфаксу» во вторник в пресс-центре МВД России.

Источник: РИА "Новости"
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«В Москве “Бесмертный полк” уже собрал более 750 тысяч участников. Люди продолжают присоединяться к шествию», — сообщили в пресс-центре.

Ранее ведомство сообщало о более чем 600 тысячах участников акции «Бессмертный полк» в столице.

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