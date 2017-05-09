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19:36 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы задержали ехавшую с ребёнком автоледи без шин

На одном ее колесе вообще не было шины, второе было спущено.

Неравнодушные красноярцы задержали автоледи с признаками опьянения, которая ехала со спущенными колесами и ребенком в салоне. Инцидент произошел сегодня вечером на ул. Калинина. Красноярцы заметили, что иномарка ехала «на диске со спущенными колесами», остановили ее и вызвали полицию.

В ГИБДД Newslab.ru подтвердили эту информацию и рассказали, что за рулем автомобиля Toyota Gaia находилась 43-летняя женщина. Она отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, за это на нее составили административный протокол.

Также в полиции подтвердили, что в машине женщины находился ребенок — девочка 6−7 лет.

Что произошло с колесами машины, а также откуда и куда автоледи ехала в таком состоянии — неизвестно. Одни интернет-пользователи предположили, что женщине специально кто-то спустил колеса, чтобы она не садилась за руль. Другие сообщили, что она попала в яму, да так сильно, что резина лопнула и отлетела. Обсуждая инцидент, пользователи соцсетей резко осудили поступок женщины.

Завтра полицейские обещали обнародовать видео с места задержания автоледи.

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