Красноярцы задержали ехавшую с ребёнком автоледи без шин
На одном ее колесе вообще не было шины, второе было спущено.
На одном ее колесе вообще не было шины, второе было спущено.
Неравнодушные красноярцы задержали автоледи с признаками опьянения, которая ехала со спущенными колесами и ребенком в салоне. Инцидент произошел сегодня вечером на ул. Калинина. Красноярцы заметили, что иномарка ехала «на диске со спущенными колесами», остановили ее и вызвали полицию.
В ГИБДД Newslab.ru подтвердили эту информацию и рассказали, что за рулем автомобиля Toyota Gaia находилась 43-летняя женщина. Она отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, за это на нее составили административный протокол.
Также в полиции подтвердили, что в машине женщины находился ребенок — девочка 6−7 лет.
Что произошло с колесами машины, а также откуда и куда автоледи ехала в таком состоянии — неизвестно. Одни
Завтра полицейские обещали обнародовать видео с места задержания автоледи.