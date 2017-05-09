Красноярцы задержали ехавшую с ребёнком автоледи без шин

Неравнодушные красноярцы задержали автоледи с признаками опьянения, которая ехала со спущенными колесами и ребенком в салоне. Инцидент произошел сегодня вечером на ул. Калинина. Красноярцы заметили, что иномарка ехала «на диске со спущенными колесами», остановили ее и вызвали полицию.

В ГИБДД Newslab.ru подтвердили эту информацию и рассказали, что за рулем автомобиля Toyota Gaia находилась 43-летняя женщина. Она отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, за это на нее составили административный протокол.