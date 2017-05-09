Памятник Советскому Солдату открыли в Кумженской роще
Скульптурная композиция весом в 6 тонн состоит из фигуры солдата, постамента и двух пилон.
Скульптурная композиция весом в 6 тонн состоит из фигуры солдата, постамента и двух пилон.
Памятник советскому солдату открыли в Кумженской роще
Церемония открытия памятника состоялась накануне празднования 72-й годовщины со Дня Победы, в понедельник, 8 мая. Отметим, что Кумженская роща выбрана для установки памятника неслучайно. Эта территория стала местом отражения удара, когда в годы Великой Отечественной войны здесь велись кровопролитные бои. Именно здесь покоится прах двух тысяч погибших солдат.
Памятник советскому солдату символизирует память и дань уважения всем