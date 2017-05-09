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19:35 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Памятник Советскому Солдату открыли в Кумженской роще

Скульптурная композиция весом в 6 тонн состоит из фигуры солдата, постамента и двух пилон.

Памятник советскому солдату открыли в Кумженской роще Ростова-на-Дону. Скульптурная композиция состоит из фигуры солдата, постамента и двух пилон. Размер фигуры солдата 3 метра, а общий вес составляет 6 тонн.

Церемония открытия памятника состоялась накануне празднования 72-й годовщины со Дня Победы, в понедельник, 8 мая. Отметим, что Кумженская роща выбрана для установки памятника неслучайно. Эта территория стала местом отражения удара, когда в годы Великой Отечественной войны здесь велись кровопролитные бои. Именно здесь покоится прах двух тысяч погибших солдат.

Памятник советскому солдату символизирует память и дань уважения всем солдатам-освободителям донской столицы от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941−1945гг.

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