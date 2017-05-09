Акция «Бессмертный полк» собрала в Казани около 120 тысяч человек

Мэр Казани Ильсур Метшин вышел на марш с портретом деда по отцовской линии — Музагита Мухаметшевича Метшина. Он прошел всю войну — с первых дней и до Победы в 1945 году. Получил пять ранений, две контузии. «Мы свято чтим память о наших дедах, очень гордимся их подвигом и передаем эту память из поколения в поколение. Даже сейчас, рассказывая эти истории, переполняешься чувством гордости и огромной благодарности за то, что невероятно высокой ценой отстояли наше право на жизнь, нашу родную землю. Огромная трагедия коснулась всей страны и сегодня главное — не допустить войны впредь, чтобы ни мы, ни наши дети, внуки и правнуки ее не увидели», — отметил И. Метшин.