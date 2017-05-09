Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
СМИ: К берегам Японии прибивает корабли "призраки" с мертвецами
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Пусть это неприятно, но Путина надо поддержать - The Guardian
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Война в карикатурах
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
19:53 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Акция «Бессмертный полк» собрала в Казани около 120 тысяч человек

К шествию присоединились Рустам Минниханов, Алексей Песошин, Фарид Мухаметшин, Ильсур Метшин.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 9 мая). Порядка 120 тысяч казанцев собрались сегодня в центре города на акции «Бессмертный полк», посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В масштабном шествии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Мэр Казани Ильсур Метшин, а также представители министерств и ведомств республики, Исполкома города.

Шествие колонны стартовало на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого и прошло по маршруту ул. К. Маркса, ул. Лобачевского, ул. Кремлевская до площади Тысячелетия. Возглавило процессию самое большое Знамя Победы площадью более 200 кв.м, которое пронесли 600 человек — участники международного молодежного образовательного проекта «Союз — наследники Победы». Всего длина маршрута в столице Татарстана составила более 2 км.

Мэр Казани Ильсур Метшин вышел на марш с портретом деда по отцовской линии — Музагита Мухаметшевича Метшина. Он прошел всю войну — с первых дней и до Победы в 1945 году. Получил пять ранений, две контузии. «Мы свято чтим память о наших дедах, очень гордимся их подвигом и передаем эту память из поколения в поколение. Даже сейчас, рассказывая эти истории, переполняешься чувством гордости и огромной благодарности за то, что невероятно высокой ценой отстояли наше право на жизнь, нашу родную землю. Огромная трагедия коснулась всей страны и сегодня главное — не допустить войны впредь, чтобы ни мы, ни наши дети, внуки и правнуки ее не увидели», — отметил И. Метшин.

«Бессмертный полк» завершил свое шествие на площади Тысячелетия, где всех участников ожидала грандиозная интерактивная праздничная программа — выступление тысячного хора проекта «Поющая Казань» с элементами народного караоке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Акция «Бессмертный полк» собрала в Казани около 120 тысяч человек
В Москве прошло шествие «Бессмертного полка»
Кремль прокомментировал отмену воздушного парада в Москве
Трамп продлил санкции против правительства Сирии
Американский посол призвал сплотиться граждан России и США
Эксперт: Сборная России по хоккею не играет в полную силу на ЧМ
Китай провел испытания ракетного вооружения нового типа
Bloomberg: Трамп разочаровался в преемнике Флинна
Спорт
День Победы сборной России В День Великой Победы Владимир Юрзинов-старший рассказал о военном детстве, а сборная России посетила мемориал в немецком Зигбурге
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь