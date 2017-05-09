Акция «Бессмертный полк» собрала в Казани около 120 тысяч человек
К шествию присоединились Рустам Минниханов, Алексей Песошин, Фарид Мухаметшин, Ильсур Метшин.
К шествию присоединились Рустам Минниханов, Алексей Песошин, Фарид Мухаметшин, Ильсур Метшин.
(Город Казань KZN.RU, 9 мая). Порядка 120 тысяч казанцев собрались сегодня в центре города на акции «Бессмертный полк», посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В масштабном шествии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов,
Шествие колонны стартовало на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого и прошло по маршруту ул. К. Маркса, ул. Лобачевского, ул. Кремлевская до площади Тысячелетия. Возглавило процессию самое большое Знамя Победы площадью более 200 кв.м, которое пронесли 600 человек — участники международного молодежного образовательного проекта «Союз — наследники Победы». Всего длина маршрута в столице Татарстана составила более 2 км.
Мэр Казани Ильсур Метшин вышел на марш с портретом деда по отцовской линии — Музагита Мухаметшевича Метшина. Он прошел всю войну — с первых дней и до Победы в 1945 году. Получил пять ранений, две контузии. «Мы свято чтим память о наших дедах, очень гордимся их подвигом и передаем эту память из поколения в поколение. Даже сейчас, рассказывая эти истории, переполняешься чувством гордости и огромной благодарности за то, что невероятно высокой ценой отстояли наше право на жизнь, нашу родную землю. Огромная трагедия коснулась всей страны и сегодня главное — не допустить войны впредь, чтобы ни мы, ни наши дети, внуки и правнуки ее не увидели», — отметил И. Метшин.
«Бессмертный полк» завершил свое шествие на площади Тысячелетия, где всех участников ожидала грандиозная интерактивная праздничная программа — выступление тысячного хора проекта «Поющая Казань» с элементами народного караоке.