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21:08 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 100 тысяч горожан

В нынешнем году гражданская акция состоялась в краевом центре в пятый раз.

Источник: Югополис

9 мая тысячи краснодарцев прошли по улице Красной от сквера им. маршала Жукова до Вечного огня с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны.

Во главе колонны молодежь пронесла символику акции «Бессмертный полк России», «Бессмертный полк Краснодара» и копию знамени Победы, на ретро-автомобилях проехали ветераны Великой Отечественной войны и молодежь, школьники. Впервые в этом году участники шествия пронесли копии 10 боевых штандартов войсковых соединений и фронтов Великой Отечественной войны.

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Шествие горожан с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны, погибших на полях сражений, умерших от ран уже после войны, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей, — насчитывало в этом году более 100 тысяч человек и растянулось на несколько кварталов главной улицы города.

Также в этот день состоялось возложение цветов и венков к Вечному огню на площади Памяти Героев и военный парад в честь Дня Победы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как ранее сообщал «Югополис», согласно соцопросам, праздновать День Победы 9 мая в нынешнем году собираются 76% россиян — это самый высокий показатель с 2000 года. 26% выражали намерение участвовать в акции «Бессмертный полк».

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