Почти 1200 человек приняли участие в параде Победы в Нижнем Новгороде
«Бессмертный полк» собрал 18 тыс. человек.
«Бессмертный полк» собрал 18 тыс. человек.
В Нижнем Новгороде почти 1200 человек приняли участие в параде Победы, который прошел 9 мая 2017 года на площади Минина и Пожарского.
В составе механизированной колонны по площади прошли 58 единиц военной техники, в том числе танки Т72Б3, БМП-2, самоходные артиллерийские установки МСТА-Б.,
Впервые в параде приняли участие бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун-К».
Сразу после окончания парада началось шествие «Бессмертного полка», которое в 2017 году собрало более 18 тыс. человек. Тысячи людей с портретами своих родственников, воевавших или работавших в тылу в годы войны, прошли по пл. Минина и Пожарского, Зеленскому съезду и
На сегодня в Нижегородской области проживает 2991 участник Великой Отечественной войны, в том числе 2229 мужчин и 762 женщины. Также в Нижегородской области проживает 332
По данным комитета по делам архива Нижегородской области, из региона на фронт ушли свыше 880 тыс. человек. Около 300 тыс. из них погибли. Более 500 горьковчан получили в войну звание Героя Советского Союза.