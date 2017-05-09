Почти 1200 человек приняли участие в параде Победы в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде почти 1200 человек приняли участие в параде Победы, который прошел 9 мая 2017 года на площади Минина и Пожарского.

В составе механизированной колонны по площади прошли 58 единиц военной техники, в том числе танки Т72Б3, БМП-2, самоходные артиллерийские установки МСТА-Б., оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», система залпового огня «ГРАД» и «Ураган», БРДМ-2 (боевая разведывательная машина дозора), БТР-80 и БТР-82-а.

Впервые в параде приняли участие бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун-К».