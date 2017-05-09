Большой праздничный концерт «День Победы» прошел на площади Сперанского в Иркутске
Большой праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине Великой Победы, состоялся на площади графа Сперанского в Иркутске.
Большой праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине Великой Победы, состоялся на площади графа Сперанского в Иркутске.
В мероприятии приняли участие Иркутский городской театр народной драмы, творческие коллективы, а также молодежь и студенты. Продолжительность программы составила восемь часов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.