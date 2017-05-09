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19:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Большой праздничный концерт «День Победы» прошел на площади Сперанского в Иркутске

Большой праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине Великой Победы, состоялся на площади графа Сперанского в Иркутске.

В мероприятии приняли участие Иркутский городской театр народной драмы, творческие коллективы, а также молодежь и студенты. Продолжительность программы составила восемь часов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

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