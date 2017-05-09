Аким Алматинской области исполнил песню Высоцкого
Песню «Он не вернулся из боя» спел Амандык Баталов во время празднования Дня Победы.
Песню «Он не вернулся из боя» спел Амандык Баталов во время празднования Дня Победы.
В Талдыкоргане, как и по всей стране, 9 мая праздновали День Победы и чествовали ветеранов. Подробности праздника сообщила
С каждым годом все меньше и меньше остается свидетелей тех военных лет. В прошлом году мы проводили в последний путь Ивана Васильевича Косенкова — последнего Героя Советского Союза, проживавшего в нашей стране. Ивана Васильевича называли совестью и честью своей эпохи, вся его жизнь — это наилучший образец для подражания. И это далеко не единственный пример. Легендой стала наша землячка Алтынай Есболатова, известная в народе “Паровоз-апа”.
Будучи машинистом и отправившись на фронт в 18 лет, она дошла до Берлина, навсегда вписав свое имя в летопись Победы. Уверен, что молодое поколение будет также крепко любить свою Родину и всегда помнить о несгибаемом героизме отцов и дедов! Низкий поклон Вам, фронтовики, труженики тыла и все те, кто внес свой бесценный вклад в дело Победы! Спасибо вам за стойкость и отвагу, мужество и силу духа, за ваш бессмертный подвиг!» Затем аким исполнил для ветеранов любимую многими песню Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя».