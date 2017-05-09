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22:50 (мск), источник: 365info.kz

Аким Алматинской области исполнил песню Высоцкого

Песню «Он не вернулся из боя» спел Амандык Баталов во время празднования Дня Победы.

Источник: 365info.kz

В Талдыкоргане, как и по всей стране, 9 мая праздновали День Победы и чествовали ветеранов. Подробности праздника сообщила пресс-служба акима. Память героев войны почтили минутой молчания и оружейным залпом. Затем было театрализованное представление и шествие Бессмертного полка. После чего к ветеранам и остальным собравшимся обратился Амандык Баталов: «К величайшему сожалению, время неумолимо.

С каждым годом все меньше и меньше остается свидетелей тех военных лет. В прошлом году мы проводили в последний путь Ивана Васильевича Косенкова — последнего Героя Советского Союза, проживавшего в нашей стране. Ивана Васильевича называли совестью и честью своей эпохи, вся его жизнь — это наилучший образец для подражания. И это далеко не единственный пример. Легендой стала наша землячка Алтынай Есболатова, известная в народе “Паровоз-апа”.

Будучи машинистом и отправившись на фронт в 18 лет, она дошла до Берлина, навсегда вписав свое имя в летопись Победы. Уверен, что молодое поколение будет также крепко любить свою Родину и всегда помнить о несгибаемом героизме отцов и дедов! Низкий поклон Вам, фронтовики, труженики тыла и все те, кто внес свой бесценный вклад в дело Победы! Спасибо вам за стойкость и отвагу, мужество и силу духа, за ваш бессмертный подвиг!» Затем аким исполнил для ветеранов любимую многими песню Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя».

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