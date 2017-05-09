Твит любителя наггетсов собрал рекордное количество репостов

Таким образом, он обогнал предыдущую рекордсменку, телеведущую Эллен Дедженерес, опубликовавшую в марте 2014 года селфи с голливудскими актерами на церемонии вручения премии «Оскар». Ее твит на сегодняшний день может похвастаться 3430349-ю репостами, что на 3577 репостов меньше, чем у Уилкерсона.

7 апреля нынешнего года мужчина задал в своем Twitter-аккаунте вопрос американской сети быстрого питания Wendy’s, сколько ретвитов ему необходимо собрать, чтобы получить годовой запас курицы.

Представители компании ответили «18 миллионов», после чего он опубликовал скрин этого сообщения и обратился к подписчиком с просьбой: «Помогите мне, пожалуйста. Человеку нужны наггетсы».