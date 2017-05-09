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19:27 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Парад Победы состоялся на Театральной площади в Ростове-на-Дону

В этом году ростовчане впервые увидели парадные расчеты 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота.

Парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Ростове-на-Дону. По традиции он прошел на Театральной площади донской столицы. Парад открыли юные барабанщицы из Мариинской гимназии Белокалитвинского имени Матвея Платова казачьего кадетского корпуса.

В этом году ростовчане впервые увидели парадные расчеты 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота, а также 150 мотострелковой Идрицко-Берлинской дивизии, возрожденной решением Президента России Владимира Путина в декабре 2016-го. Всего в параде приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих и 50 единиц самой современной военной техники Южного военного округа. В механизированной колонне по Театральной площади Ростова проехали самоходные пусковые установки зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», танки, артиллерия и другие образцы вооружений.

Напомним, по официальным данным сегодня в городе Ростове-на-Дону проживает 10147 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 1239 человека — это инвалиды Великой Отечественной войны и ее участники, в том числе — 24 участника освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков. 584 человека — бывшие несовершеннолетние узники фашизма.

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Кроме того, в нашем городе проживает 116 блокадников, 5434 тружеников тыла и 2774 вдовы участников войны.

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