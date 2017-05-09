Парад Победы состоялся на Театральной площади в Ростове-на-Дону

Парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Ростове-на-Дону. По традиции он прошел на Театральной площади донской столицы. Парад открыли юные барабанщицы из Мариинской гимназии Белокалитвинского имени Матвея Платова казачьего кадетского корпуса.

В этом году ростовчане впервые увидели парадные расчеты 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота, а также 150 мотострелковой Идрицко-Берлинской дивизии, возрожденной решением Президента России Владимира Путина в декабре 2016-го. Всего в параде приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих и 50 единиц самой современной военной техники Южного военного округа. В механизированной колонне по Театральной площади Ростова проехали самоходные пусковые установки зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», танки, артиллерия и другие образцы вооружений.