Парад Победы состоялся на Театральной площади в Ростове-на-Дону
В этом году ростовчане впервые увидели парадные расчеты 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота.
В этом году ростовчане впервые увидели парадные расчеты 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота.
Парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялся в
В этом году ростовчане впервые увидели парадные расчеты 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота, а также 150 мотострелковой
Напомним, по официальным данным сегодня в городе
Кроме того, в нашем городе проживает 116 блокадников, 5434 тружеников тыла и 2774 вдовы участников войны.