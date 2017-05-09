Первый вестибюль ст.м. «Площадь Победы» снова закрыт для пассажиров

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый вестибюль ст.м. «Площадь Победы» вновь закрыт на выход пассажиров. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте ГП «Минский метрополитен», сообщает БЕЛТА.

Началась подготовка к праздничному концерту.

Концертная программа, которая начнется в 21.30, будет включать театрализованное музыкальное представление и тематическое 3D-шоу в сопровождении Президентского оркестра Беларуси.