Первый вестибюль ст.м. «Площадь Победы» снова закрыт для пассажиров
Началась подготовка к праздничному концерту.
Началась подготовка к праздничному концерту.
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый вестибюль ст.м. «Площадь Победы» вновь закрыт на выход пассажиров. Такая информация размещена в
Началась подготовка к праздничному концерту.
Концертная программа, которая начнется в 21.30, будет включать театрализованное музыкальное представление и тематическое 3D-шоу в сопровождении Президентского оркестра Беларуси.