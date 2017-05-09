Танки, полевая кухня и кинопалатка — омичи отметили праздник в Парке Победы

Череда мероприятий прошла в Парке Победы. Омичи с утра приехали, чтобы побывать на тематических площадках, коих было множество.

Литературная студия «Герои нашей Победы» представила поэзию военных лет. Лауреаты и участники фестиваля «Театральная весна-2017» прочли стихи. Также для гостей праздника была организована мобильная фотостудия под названием «В объективе — Победный май». Омские театры приглашали горожан спеть песни военных лет и попробовать полевую кухню.