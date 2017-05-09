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20:24 (мск), источник: СуперОмск

Танки, полевая кухня и кинопалатка — омичи отметили праздник в Парке Победы

Буквально недавно в Омске закончился масштабный праздник под названием «Наследники Победы».

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Череда мероприятий прошла в Парке Победы. Омичи с утра приехали, чтобы побывать на тематических площадках, коих было множество.

Литературная студия «Герои нашей Победы» представила поэзию военных лет. Лауреаты и участники фестиваля «Театральная весна-2017» прочли стихи. Также для гостей праздника была организована мобильная фотостудия под названием «В объективе — Победный май». Омские театры приглашали горожан спеть песни военных лет и попробовать полевую кухню.

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