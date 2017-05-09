Аксенов рассказал о своих героических предках, с портретами которых прошел в «Бессмертном полку»

«Николай Петрович принимал участие в войне с 1942 года, когда его направили в Орджоникидзевское общевойсковое командное училище. Уже осенью 1942 немецкие войска прорвались к городу и курсантов училища бросили на его оборону. Николай Петрович отличился при форсировании Вислы в ходе Висло-Одерской наступательной операции наших войск. Был назначен командиром роты танкового десанта. 9 мая дед встретил в Праге», — рассказал Аксенов.

По его словам, война для Николая Аксенова началась с обороны Орджоникидзе, а закончилась в Праге.

«Пожалуй, в Крыму мало найдется семей, в которых война не оставила бы свой след, и моя семья не является исключением. Николай Петрович Аксенов, Мария Константинова Аксенова, Семен Иванович Пелихатый и Татьяна Сергеевна Пелихатая — их имена навеки запечатлены на страницах истории моей семьи», — сообщил глава РК.

Он добавил, что за годы службы его дед получил ряд наград, в том числе Орден Отечественной войны, две медали «За отвагу», медали «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги».

«Бабушка Мария Константинова с 19 лет обслуживала авиационное вооружение. Она заслужила медали “За боевые заслуги”, “За победу над Германией в ВОВ 1941—1945 гг.”, а также орден за освобождение Польши», — добавил глава Крыма.

По его словам, военная судьба его второго деда также была непростой. «Это и бегство с оккупированной врагом территории, и Висло-Одерская операция, в которой он принимал участие и получил тяжелое ранение — ему оторвало ногу. Однако в военном госпитале Уфы, куда он был направлен, его встретила любовь всей жизни, моя вторая бабушка — Татьяна Сергеевна», — написал Аксенов.

Он также поздравил всех ветеранов с праздником, подчеркнул, что без их героизма и самоотверженности Победа была бы невозможна. «Низкий поклон нашим защитникам! Без них у нас ничего бы не было. С праздником!», — подытожил глава РК.

9 мая во всех регионах России и за рубежом проходят шествия «Бессмертного полка». Эта акция представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Шествия прошли и во всех городах Крыма.

С каждым годом география «Бессмертного полка» расширяется, включая все новые города и страны. Так, в прошлом году в его ряды встали миллионы людей в 50 государствах. В этом году к акции присоединились Босния и Герцеговина, ряд стран Европы и Африки.

В связи с тем, что в отдельных регионах 9 мая не является официальным выходным днем, шествия «Бессмертного полка» начали проходить еще 5 числа. Так, акция уже состоялась в некоторых городах США, Италии, Испании, Швеции, Турции, Израиля, Индии, Ливана, Южной Кореи, т.д.