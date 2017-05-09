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19:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Грандиозный салют завершил празднование Дня Победы в Иркутске

Большой торжественный салют увенчал празднование Дня Победы в столице Приангарья.

Тысячи людей собрались на Глазковском мосту, Нижней Набережной и в других местах Иркутска, чтобы посмотреть салют в честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войне сегодня вечером, 9 мая. Праздничный фейерверк радовал горожан и гостей столицы региона более 10-ти минут. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

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