Грандиозный салют завершил празднование Дня Победы в Иркутске

Тысячи людей собрались на Глазковском мосту, Нижней Набережной и в других местах Иркутска, чтобы посмотреть салют в честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войне сегодня вечером, 9 мая. Праздничный фейерверк радовал горожан и гостей столицы региона более 10-ти минут. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.