Спортивный День Победы: на Кировке поднимали гири и создавали граффити-шедевры

Празднование 9 Мая в Челябинске не ограничилось только чествованием ветеранов, день был насыщен торжественными мероприятиями и обширной культурной программой. На пешеходной улице города сегодня прошли массовые спортивные соревнования — «Спортоград-2017».

Источник: dostup1.ru

Представители четырех направлений уличной молодежной культуры — граффити-контеста, стритбола, паркура и кросс-фита — демонстрировали свое мастерство под общим девизом «Мы за спорт, мы за мир!». Самые яркие моменты уличного праздника — в репортаже Агентства новостей «Доступ». Поднять штангу с «блинами» по 35 килограммов, закинуть в кольцо 10 мячей подряд, «уложить руку» мощного соперника в армреслинге, а также — на раскаленном асфальте, в самый солнцепек «переплыть» Миасс на имитирующем байдарку тренажере и за 3,5 часа создать настоящий шедевр стрит-арта. Масштабный ежегодный фестиваль уличных видов спорта «Спортоград 2017» стартовал на Кировке сразу после окончания парада в честь Дня Победы. Спортивное мероприятие собрало более 20 тыс. челябинцев.

Источник: dostup1.ru

«“Спортоград” — это праздник для молодежи, организованный в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня мы не только отдаем дань уважения бойцам, но и пытаемся привить молодежи любовь к спорту, здоровому образу жизни», — рассказал один из организаторов фестиваля Тимур Абдулаев. Он, в частности, отвечал за граффити-площадку. «Отбор прошли девять художников, ведь сегодня 9 Мая. В этом году мы определили тему уличного фестиваля как “Май для меня”, показав, что не обязательно акцентировать внимание на военной тематике. Но, как вы видите, ребята, а они у нас из разных городов — Магнитогорска, Екатеринбурга, Копейска, — предпочитают все-таки создавать картины о войне», — отметил Тимур.

Источник: dostup1.ru

В это время на соседней площадке разгорались нешуточные страсти. Турнир Crossover в формате «два на два» собрал на Кировке любителей стритбола. Стритбол — это не просто вышедший из баскетбола отдельный вид спорта и не просто уличный баскетбол, как было раньше, а креативное шоу, в котором сочетаются баскетбольные правила, тесно переплетающиеся с уличной культурой, в частности, с хип-хопом.

Источник: dostup1.ru

Внимание зрителей было приковано к юным баскетболисткам, которые ради победы проявляли не только характер, но в некоторых моментах — спортивную мудрость. Впечатлениями делится капитан команды-победительницы «Позитив», 24-летняя студентка ЮУрГУ Елена: «Мы добились победы упорством, желанием, а главное — взаимопониманием в игре. Мы знали, что делать, не спешили, и в итоге одолели всех. В финале нашим соперницам (команда “Конфетти”. — Прим. АН “Доступ”) чего-то не хватило. Думаю, что хорошего тренера. В целом, мы рады, что вот так замечательно проводим главный праздник страны — День Победы. Спасибо нашим прадедам и прабабушкам! Мы сейчас здесь играем, радуемся, под мирным небом, добиваемся своих побед, — без слез, крови и оружия».

Источник: dostup1.ru

На главной сцене Кировки прошел концерт «Неугасима память поколений». Танцевальные и вокальные коллективы вузов, общеобразовательных учебных заведений, школ искусств радовали горожан более 2,5 часов. Дети танцевали вальс Победы, читали стихи Симонова, исполняли старые и новые военные песни.

Источник: dostup1.ru

Сегодня на Кировке также угощали бесплатными тонизирующими напитками, продавали hand-made и даже бесплатно стригли прямо на глазах у толпы. А еще здесь организовали бесплатный пункт выдачи георгиевских ленточек, правда, по факту выяснилось, что ленточку можно получить только в случае покупки пилотки за 300 рублей. На главной площадке «Спортограда» в это время бегали, гребли, прыгали и таскали штанги. Молодая судья и действующая спортсменка Олеся еле нашла минуту, чтобы поговорить с корреспондентом АН «Доступ». «Очень много участников в этом году, что, безусловно, прекрасно. Функциональное многоборье включает разные виды спорта: это и тяжелая атлетика, и гиревой спорт, и гребля, и легкая атлетика, и гимнастика. Сегодня командные соревнования. Команды должны выполнить три разных комплекса. На все дается 12 минут. Победит та команда, которая закроет больше всего кругов», — поделилась подробностями судья. Но внимание зрителей переключилось на пилон, который установили почти в самом центре Кировки. Здесь девушки из студии pole dance показывали настоящую «акробатику у шеста». Шоу было настолько зрелищным, что даже блюстители нравственности, которые вначале тихонько возмущались, мол, «День Победы, к чему все это?!», уже через пять минут громко аплодировали и поддерживали артисток.

Источник: dostup1.ru