Спортивный День Победы: на Кировке поднимали гири и создавали граффити-шедевры
И все это — под аккомпанемент лучших вокальных коллективов Челябинска.
И все это — под аккомпанемент лучших вокальных коллективов Челябинска.
Празднование 9 Мая в Челябинске не ограничилось только чествованием ветеранов, день был насыщен торжественными мероприятиями и обширной культурной программой. На пешеходной улице города сегодня прошли массовые спортивные соревнования — «Спортоград-2017».
Представители четырех направлений уличной молодежной культуры —
Поднять штангу с «блинами» по 35 килограммов, закинуть в кольцо 10 мячей подряд, «уложить руку» мощного соперника в армреслинге, а также — на раскаленном асфальте, в самый солнцепек «переплыть» Миасс на имитирующем байдарку тренажере и за 3,5 часа создать настоящий шедевр
«“Спортоград” — это праздник для молодежи, организованный в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня мы не только отдаем дань уважения бойцам, но и пытаемся привить молодежи любовь к спорту, здоровому образу жизни», — рассказал один из организаторов фестиваля Тимур Абдулаев. Он, в частности, отвечал за
В это время на соседней площадке разгорались нешуточные страсти. Турнир Crossover в формате «два на два» собрал на Кировке любителей стритбола. Стритбол — это не просто вышедший из баскетбола отдельный вид спорта и не просто уличный баскетбол, как было раньше, а креативное шоу, в котором сочетаются баскетбольные правила, тесно переплетающиеся с уличной культурой, в частности, с
Внимание зрителей было приковано к юным баскетболисткам, которые ради победы проявляли не только характер, но в некоторых моментах — спортивную мудрость. Впечатлениями делится капитан
На главной сцене Кировки прошел концерт «Неугасима память поколений». Танцевальные и вокальные коллективы вузов, общеобразовательных учебных заведений, школ искусств радовали горожан более 2,5 часов. Дети танцевали вальс Победы, читали стихи Симонова, исполняли старые и новые военные песни.
Сегодня на Кировке также угощали бесплатными тонизирующими напитками, продавали
На главной площадке «Спортограда» в это время бегали, гребли, прыгали и таскали штанги. Молодая судья и действующая спортсменка Олеся еле нашла минуту, чтобы поговорить с корреспондентом АН «Доступ».
«Очень много участников в этом году, что, безусловно, прекрасно. Функциональное многоборье включает разные виды спорта: это и тяжелая атлетика, и гиревой спорт, и гребля, и легкая атлетика, и гимнастика. Сегодня командные соревнования. Команды должны выполнить три разных комплекса. На все дается 12 минут. Победит та команда, которая закроет больше всего кругов», — поделилась подробностями судья.
Но внимание зрителей переключилось на пилон, который установили почти в самом центре Кировки. Здесь девушки из студии pole dance показывали настоящую «акробатику у шеста». Шоу было настолько зрелищным, что даже блюстители нравственности, которые вначале тихонько возмущались, мол, «День Победы, к чему все это?!», уже через пять минут громко аплодировали и поддерживали артисток.
Спортивный праздник продолжался несколько часов. Всем призерам соревнований в различных направлениях были вручены ценные подарки.