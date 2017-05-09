В Казани три дня будут идти дожди, местами с грозами
В республике сохраняется
В республике сохраняется
Дождь с грозой обещают синоптики татарстанцам в ночь с 9 на 10 мая.
По прогнозу Гидрометцентра РТ, ночью ожидается также сильный
В Казани также ночью пройдет дождем, днем без осадков. Днем температура воздуха составил +10… +12 градусов.
11 мая также ожидаются дожди в большинстве районов республики, днем в отдельных районах пройдет гроза. Ночью +3… +8, днем воздух прогреется до +9… +14.
12 сохранится облачная и дождливая погода. Местами на почве заморозки до -2. Днем максимальная температура воздуха составит +10… +15.