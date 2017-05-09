Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
В Москве построят 49 станций метро за три года
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
Беспилотник США в Донбассе корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Война в карикатурах
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
20:31 (мск), источник: Om1.ru

В Омске отгремел салют ко Дню Победы

Полюбоваться на шоу собрались десятки тысяч омичей.

Ровно в 22:00, на Иртышской набережной у бывшей гостиницы «Омск», сегодня, 9 мая, прогремел салют в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В этом году фейерверк был запущен только из одной точки. Но, по заверениям мэрии Омска, салют хорошо было видно из парка Победы, с Кировского и Куйбышевского пляжей, а также из Омской крепости.

По словам очевидцев, настоящее столпотворение наблюдалось у магазина «Океан» на Иртышской набережной.

Залпы длились чуть больше 10 минут. Особенно красивые пришлись на последние минуты. После фейерверка собравшиеся на зрелище омичи начали расходиться по домам, делясь своими впечатлениями. Напомним, что общественный транспорт 9 мая работает до полуночи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Омске отгремел салют ко Дню Победы
В Москве прошло шествие «Бессмертного полка»
Кремль прокомментировал отмену воздушного парада в Москве
Трамп продлил санкции против правительства Сирии
Американский посол призвал сплотиться граждан России и США
Эксперт: Сборная России по хоккею не играет в полную силу на ЧМ
Китай провел испытания ракетного вооружения нового типа
Bloomberg: Трамп разочаровался в преемнике Флинна
Спорт
День Победы сборной России В День Великой Победы Владимир Юрзинов-старший рассказал о военном детстве, а сборная России посетила мемориал в немецком Зигбурге
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь