В Омске отгремел салют ко Дню Победы
Полюбоваться на шоу собрались десятки тысяч омичей.
Полюбоваться на шоу собрались десятки тысяч омичей.
Ровно в 22:00, на Иртышской набережной у бывшей гостиницы «Омск», сегодня, 9 мая, прогремел салют в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
В этом году фейерверк был запущен только из одной точки. Но, по заверениям мэрии Омска, салют хорошо было видно из парка Победы, с Кировского и Куйбышевского пляжей, а также из Омской крепости.
По словам очевидцев, настоящее столпотворение наблюдалось у магазина «Океан» на Иртышской набережной.
Залпы длились чуть больше 10 минут. Особенно красивые пришлись на последние минуты. После фейерверка собравшиеся на зрелище омичи начали расходиться по домам, делясь своими впечатлениями. Напомним, что общественный транспорт 9 мая работает до полуночи.