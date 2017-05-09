В Омске отгремел салют ко Дню Победы

Ровно в 22:00, на Иртышской набережной у бывшей гостиницы «Омск», сегодня, 9 мая, прогремел салют в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В этом году фейерверк был запущен только из одной точки. Но, по заверениям мэрии Омска, салют хорошо было видно из парка Победы, с Кировского и Куйбышевского пляжей, а также из Омской крепости.