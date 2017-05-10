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10:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жители Кантемировского района отметили 9 Мая песенным флешмобом

В акции поучаствовали более 70 человек.

Более 70 жителей Кантемировки и нескольких сел Кантемировского района устроили песенный флешмоб на главной площади поселка у братской могилы в 6:00 вторника, 9 мая. Участники акции исполнили под баян около 10 военных песен, среди которых «День Победы», «Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек», «Журавли». Таким образом жители выразили уважение и благодарность к ветеранам и погибшим солдатам.

Акция «Спасибо за Победу!» состоялась по инициативе коллектива редакции газеты «Кантемировский вестник».

— Об акции благодарности прочитала в соцсетях. Мы с молодым человеком и его матерью сразу решили, что поедем, — рассказала участница флешмоба Оксана Пшеничная, преодолевшая ради флешмоба почти 70 км. — Пришлось проснуться в 4:00, так как дорога из Новобелой до Кантемировки занимает 40 минут, но ничего страшного. Наши дедушки и прадедушки пешком до Берлина дошли, а 70 км на автомобиле — это ерунда.

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