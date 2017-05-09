Празднование 9 Мая в Красноярске завершилось ярким салютом

Торжественные мероприятия в Красноярске, посвященные 72-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершились фейерверком. Как и обещали власти, праздничные залпы были запущены из двух точек на Енисее — с острова Татышев и баржи напротив театра оперы и балета.

По словам организаторов, для фейерверка в честь 9 Мая в этом году заготовили больше высотных зарядов, чтобы сделать его более зрелищным. Продолжался он 15 минут.