Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Литва: Москва ответила отказом на просьбу о правовой помощи
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Пусть это неприятно, но Путина надо поддержать - The Guardian
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Война в карикатурах
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
20:03 (мск), источник: Newslab.ru

Празднование 9 Мая в Красноярске завершилось ярким салютом

Для фейерверка в честь Дня Победы в этом году заготовили больше высотных зарядов, чтобы сделать его более зрелищным.

Источник: Newslab.ru

Торжественные мероприятия в Красноярске, посвященные 72-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершились фейерверком. Как и обещали власти, праздничные залпы были запущены из двух точек на Енисее — с острова Татышев и баржи напротив театра оперы и балета.

Читайте также
Дни цветов и памяти

По словам организаторов, для фейерверка в честь 9 Мая в этом году заготовили больше высотных зарядов, чтобы сделать его более зрелищным. Продолжался он 15 минут.

Напомним, сегодня красноярцы отмечали День Победы. У мемориала на ул. Дудинской состоялся митинг и возложение цветов к Вечному огню. Затем по площади Революции прошла военная техника и колонны военнослужащих, сотрудников силовых структур, студентов военных и специализированных учебных заведений, ветеранов локальных конфликтов. Над городом пронеслась боевая авиация — вертолеты Ми-8 и истребители-перехватчики МиГ-31.

По проспекту Мира прошествовала колонна «Бессмертного полка». По уточненным данным, портреты участников Великой Отечественной войны по центру Красноярска пронесли около 37 тысяч человек. Бок о бок шли люди всех возрастов. Инвалидов и пожилых людей, которые не могли идти сами, везли на креслах, молодые мамы шли с колясками.

Концерты прошли на площади Мира и Театральной, а также во всех районах краевой столицы, в различных городах края.

Добавим, по данным мэрии, в Красноярске проживают 503 участника Великой Отечественной войны, 5947 тружеников тыла, 162 жителя блокадного Ленинграда, 190 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Празднование 9 Мая в Красноярске завершилось ярким салютом
В Москве прошло шествие «Бессмертного полка»
Кремль прокомментировал отмену воздушного парада в Москве
Трамп продлил санкции против правительства Сирии
Американский посол призвал сплотиться граждан России и США
Эксперт: Сборная России по хоккею не играет в полную силу на ЧМ
Китай провел испытания ракетного вооружения нового типа
Bloomberg: Трамп разочаровался в преемнике Флинна
Спорт
День Победы сборной России В День Великой Победы Владимир Юрзинов-старший рассказал о военном детстве, а сборная России посетила мемориал в немецком Зигбурге
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь