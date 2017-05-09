Прокурор РТ в «Бессмертном полку» пронес фото своих дедов
(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Прокурор Татарстана Илдус Нафиков принял участие в шествии «Бессмертного полка», сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Прокурор Татарстана Илдус Нафиков принял участие в шествии «Бессмертного полка», сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Глава надзорного ведомства республики пронес два портрета — деда по материнской линии — Халяфа Бикбулатова и двоюродного деда — Фараха Бикбулатова.
Халяф Бикбулатов служил в кавалерии, прошел Первую мировую войну,
Двоюродный дед Илдуса Нафикова, Фарах Бикбулатов, был военным летчиком, воевал в Великую Отечественную войну.