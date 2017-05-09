Прокурор РТ в «Бессмертном полку» пронес фото своих дедов

Глава надзорного ведомства республики пронес два портрета — деда по материнской линии — Халяфа Бикбулатова и двоюродного деда — Фараха Бикбулатова.

Халяф Бикбулатов служил в кавалерии, прошел Первую мировую войну, Советско-финскую войну, Великую Отечественную войну. На его счету много боевых подвигов.

Двоюродный дед Илдуса Нафикова, Фарах Бикбулатов, был военным летчиком, воевал в Великую Отечественную войну.