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21:02 (мск), источник: ИА Татар-информ

Прокурор РТ в «Бессмертном полку» пронес фото своих дедов

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Прокурор Татарстана Илдус Нафиков принял участие в шествии «Бессмертного полка», сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Глава надзорного ведомства республики пронес два портрета — деда по материнской линии — Халяфа Бикбулатова и двоюродного деда — Фараха Бикбулатова.

Халяф Бикбулатов служил в кавалерии, прошел Первую мировую войну, Советско-финскую войну, Великую Отечественную войну. На его счету много боевых подвигов.

Двоюродный дед Илдуса Нафикова, Фарах Бикбулатов, был военным летчиком, воевал в Великую Отечественную войну.

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