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20:16 (мск), источник: КрымPress

На трех вершинах гор водружены Знамена Победы

А на горе Кастель поздравление: «С Днем Победы!» Сегодня, 9 мая, в день 72-й годовщины Великой Победы, спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» осуществили ежегодное торжественное водружение Знамени Победы на вершину горы Ай-Петри.

Акция проходит уже более 25 лет. Горные спасатели, Контрольно-спасательной службы Крыма (КСС), ежегодно в День Великой Победы, 9 мая, ровно в 10:00 водружали копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии (Знамя Победы) на зубцах Ай-Петринской яйлы на высоте 1234 метра. Чтобы водрузить флаг Победы на зубцы Ай-Петри, спасатели совершают подъем по маршрутам 2 — 5 категории сложности. После присоединения Крыма к России эту традицию продолжили спасатели «КРЫМ-СПАС», которые третий год подряд с честью водружают Знамя Победы на «зубцы» Ай- Петри.

Акцию дружно «подхватили» и другие отряды «Крым — СПАС». Так, спасатели Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», с помощью альпинистского снаряжения водрузили Знамя Победы на вершину скалы Сублук-кая («Каменные сфинксы» Бахчисарая) в старой части города и почтили минутой молчания павших защитников Отечества в Великой Отечественной войне. А накануне, спасатели Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» совместно с жителями города приняли участие в торжественном водружении флага Победы на вершину горы Южная Демерджи, на высоте 1240 метров. Патриотическая акция проводится горожанами — алуштинцами уже в 18-й раз.

Ну, а вдоль трассы «Алушта — Ялта», глаза проезжающих автомобилистов радует поздравление в честь Дня Победы. Огромный баннер «С Днем Победы!» с помощью альпинистского снаряжения разместили спасатели Алуштинского АСО совместно с членами Крымского регионального отделения «РОССОЮЗСПАС» .

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