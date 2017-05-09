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21:03 (мск), источник: 112.ua

Евровидение-2017: Онлайн-трансляция первого полуфинала

В первом полуфинале 18 исполнителей будут состязаться за право выступить в гранд-финале.

Шестьдесят второй международный песенный конкурс Евровидение официально открылся в Киеве 7 мая с красной дорожки. Украина получила право принимать крупнейший музыкальный форум Старого света после победы Джамалы с песней «1944» на Евровидении в Стокгольме.

Киев был объявлен принимающим городом в сентябре 2016 года. Решение было принято после того, как шесть городов-кандидатов представили свои заявки оргкомитету: среди них были Харьков, Херсон, Львов, Киев, Днепр и Одесса.

В Евровидении-2017 примут участие 42 исполнителя, а в финале мы увидим 26 участников: по 10 лучших из каждого полуфинала плюс участник от страны-хозяйки и представители стран «Большой пятерки» (Великобритания, Франция, Испания, Италия, Германия).

Главным скандалом Евровидения-2017 стал демарш российской делегации, которая выбрала для участия Юлию Самойлову, певицу с ограниченными возможностями, которая посещала аннексированный Крым. Служба безопасности Украины запретила ей въезд в Украину сроком на 3 года. Поиск альтернативных вариантов выступления Самойловой на Евровидении-2017 (например, пение по видеосвязи) не принес результатов, и Россия официально отказалась от участия. Также российский Первый канал не будет транслировать конкурс.

В первом полуфинале Евровидения 9 мая выступят 18 исполнителей. Начало шоу — в 22:00 по киевскому времени.

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