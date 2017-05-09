Евровидение-2017: Онлайн-трансляция первого полуфинала
В первом полуфинале 18 исполнителей будут состязаться за право выступить в
В первом полуфинале 18 исполнителей будут состязаться за право выступить в
Шестьдесят второй международный песенный конкурс Евровидение официально открылся в Киеве 7 мая с красной дорожки. Украина получила право принимать крупнейший музыкальный форум Старого света после победы Джамалы с песней «1944» на Евровидении в Стокгольме.
Киев был объявлен принимающим городом в сентябре 2016 года. Решение было принято после того, как шесть
В Евровидении-2017 примут участие 42 исполнителя, а в финале мы увидим 26 участников: по 10 лучших из каждого полуфинала плюс участник от
Главным скандалом Евровидения-2017 стал демарш российской делегации, которая выбрала для участия Юлию Самойлову, певицу с ограниченными возможностями, которая посещала аннексированный Крым. Служба безопасности Украины запретила ей въезд в Украину сроком на 3 года. Поиск альтернативных вариантов выступления Самойловой на Евровидении-2017 (например, пение по видеосвязи) не принес результатов, и Россия официально отказалась от участия. Также российский Первый канал не будет транслировать конкурс.
В первом полуфинале Евровидения 9 мая выступят 18 исполнителей. Начало шоу — в 22:00 по киевскому времени.