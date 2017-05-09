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20:59 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В районах Волгоградской области отпраздновали День Победы

Великий День Победы охватил всю область. Во всех без исключения районах прошли торжественные мероприятия.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Видеокадры и фото с мест празднования нам прислали сами жители региона. Шествия, митинги, возложение цветов. Ярким событием праздника повсеместно стало шествие «Бессмертного полка».

В Елани с самого утра горожане вышли на улицы. В памятных мероприятиях приняли участие и ветераны Великой Отечественной войны. Сейчас на территории Еланского района проживают 23 фронтовика. «Бессмертный полк» прошел по главным улицам райцентра и сел.

Колонна в Иловле собрала почти 500 человек. С портретами дедов и прадедов прошли школьники, жители райцентра, казаки. Празднование Дня Победы началось с запуска интерактивных площадок на центральной площади райцентра. Поздравить горожан вышли лучшие детские художественные коллективы Иловли.

В Октябрьском районе шествие «Бессмертного полка» возглавляли знаменосцы. «Бессмертный полк» собрал десятки жителей района.

А в Котельниковском районе финишировал велопробег «Бессмертная рота». Его маршрут проходил по местам боевой славы. Перед гостями праздника выступил казачий кадетский клуб. Ребята продемонстрировали свои умения в обращении с винтовками. Под музыку на дорогу выехали автомашины времен Великой Отечественной войны («Катюша», «Виллис», «ГАЗ-64»). Артисты района исполнили песни военных лет.

А в Ленинском районе состоялся парад. В строй встали юные кадеты, ученики полицейских классов и патриотических клубов. Колонна «Бессмертного полка» собрала десятки человек.

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В Серафимовичском районе в самый главный для России день прямо во время шествия «Бессмертного полка» участники акции спели военные песни, а местные казаки, по традиции, опустили в Дон Венок Памяти.

В станице Алексеевской отпраздновать День Победы выходили целыми семьями. Детишки участвовали в организации концерта. Яркие номера и красочные костюмы создавали весеннюю атмосферу для всех гостей праздника.

В Михайловке День Победы начался с победного шествия «Бессмертного полка». Михайловцы собрались в единый строй с портретами своих героических дедов и прадедов. Всего в торжественном шествии приняли участие около 3,5 тысяч михайловцев. Все, кто сегодня пришел на праздник, могли отведать настоящей солдатской каши.

На западе региона, в станице Клетской, горожане пришли к памятной стеле. Вспомнили погибших и поздравили фронтовиков. Сотни людей собрались, чтобы в едином строю пройти в своем, станичном, «Бессмертном полку».

В Нехаевском районе, по словам жителей, в этот праздничный день утих даже дождь. Участники торжественного митинга минутой молчания почтили память погибших в той страшной войне и возложили цветы к обелиску. Гости праздника увидели выступление военно-патриотического клуба «Высота».

Парад в Старой Полтавке помимо пеших колонн дополнили всадники на лошадях, мотоцикл и автомобили с советскими флагами. В небо выпустили семь десятков шаров как символ знаменательной даты Победы.

В Чернышковском районе прошел большой концерт. В программе приняли участие все детские коллективы учреждений райцентра, под популярные и известные всем песни военных лет они исполнили танцевальные композиции, старшеклассники стали участниками флешмоба.

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