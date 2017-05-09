В районах Волгоградской области отпраздновали День Победы
Великий День Победы охватил всю область. Во всех без исключения районах прошли торжественные мероприятия.
Великий День Победы охватил всю область. Во всех без исключения районах прошли торжественные мероприятия.
Видеокадры и фото с мест празднования нам прислали сами жители региона. Шествия, митинги, возложение цветов. Ярким событием праздника повсеместно стало шествие «Бессмертного полка».
В Елани с самого утра горожане вышли на улицы. В памятных мероприятиях приняли участие и ветераны Великой Отечественной войны. Сейчас на территории Еланского района проживают 23 фронтовика. «Бессмертный полк» прошел по главным улицам райцентра и сел.
Колонна в Иловле собрала почти 500 человек. С портретами дедов и прадедов прошли школьники, жители райцентра, казаки. Празднование Дня Победы началось с запуска интерактивных площадок на центральной площади райцентра. Поздравить горожан вышли лучшие детские художественные коллективы Иловли.
В Октябрьском районе шествие «Бессмертного полка» возглавляли знаменосцы. «Бессмертный полк» собрал десятки жителей района.
А в Котельниковском районе финишировал велопробег «Бессмертная рота». Его маршрут проходил по местам боевой славы. Перед гостями праздника выступил казачий кадетский клуб. Ребята продемонстрировали свои умения в обращении с винтовками. Под музыку на дорогу выехали автомашины времен Великой Отечественной войны («Катюша», «Виллис», «ГАЗ-64»). Артисты района исполнили песни военных лет.
А в Ленинском районе состоялся парад. В строй встали юные кадеты, ученики полицейских классов и патриотических клубов. Колонна «Бессмертного полка» собрала десятки человек.
В Серафимовичском районе в самый главный для России день прямо во время шествия «Бессмертного полка» участники акции спели военные песни, а местные казаки, по традиции, опустили в Дон Венок Памяти.
В станице Алексеевской отпраздновать День Победы выходили целыми семьями. Детишки участвовали в организации концерта. Яркие номера и красочные костюмы создавали весеннюю атмосферу для всех гостей праздника.
В Михайловке День Победы начался с победного шествия «Бессмертного полка». Михайловцы собрались в единый строй с портретами своих героических дедов и прадедов. Всего в торжественном шествии приняли участие около 3,5 тысяч михайловцев. Все, кто сегодня пришел на праздник, могли отведать настоящей солдатской каши.
На западе региона, в станице Клетской, горожане пришли к памятной стеле. Вспомнили погибших и поздравили фронтовиков. Сотни людей собрались, чтобы в едином строю пройти в своем, станичном, «Бессмертном полку».
В Нехаевском районе, по словам жителей, в этот праздничный день утих даже дождь. Участники торжественного митинга минутой молчания почтили память погибших в той страшной войне и возложили цветы к обелиску. Гости праздника увидели выступление
Парад в Старой Полтавке помимо пеших колонн дополнили всадники на лошадях, мотоцикл и автомобили с советскими флагами. В небо выпустили семь десятков шаров как символ знаменательной даты Победы.
В Чернышковском районе прошел большой концерт. В программе приняли участие все детские коллективы учреждений райцентра, под популярные и известные всем песни военных лет они исполнили танцевальные композиции, старшеклассники стали участниками флешмоба.