День Победы в Уфе завершился праздничным салютом

Этот насыщенный эмоциями день, 9 мая, близится к завершению. Уфимцы почтили память героев, отдавших жизнь за родину, отплясали пятки в парках, попробовали солдатской каши, полюбовались на пируэты пилотов на аэродроме Первушино. Осталась — вишенка на торте — праздничный фейерверк!

В 22.00 на площади перед Горсоветом грянули первые залпы салюта Победы. Несмотря на непогоду, на площади собралось несколько сотен уфимцев: тут и шумные компании, и влюбленные парочки, и даже семьи с колясками.