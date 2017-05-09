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21:20 (мск), источник: Комсомольская правда

День Победы в Уфе завершился праздничным салютом

Сотни жителей столицы не спугнула даже непогода.

Этот насыщенный эмоциями день, 9 мая, близится к завершению. Уфимцы почтили память героев, отдавших жизнь за родину, отплясали пятки в парках, попробовали солдатской каши, полюбовались на пируэты пилотов на аэродроме Первушино. Осталась — вишенка на торте — праздничный фейерверк!

В 22.00 на площади перед Горсоветом грянули первые залпы салюта Победы. Несмотря на непогоду, на площади собралось несколько сотен уфимцев: тут и шумные компании, и влюбленные парочки, и даже семьи с колясками.

Целых 20 минут горожане и гости столицы любовались на красочные огни, взрывающие майское небо над Уфой. И даже когда все стихло, не сразу люди кинулись по домам — многие остались распробовать послевкусие.

С Днем Победы, друзья! Мирного неба над головой!

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