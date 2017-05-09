Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
Пусть это неприятно, но Путина надо поддержать - The Guardian
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
12Бал Met Gala 2017
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
9Юбилей Корейской народной армии
21:45 (мск), источник: ТАСС

День Победы в Москве стал самым холодным в истории праздника

Максимальная температура воздуха в столице составила всего плюс 3,9 градуса.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Завершающийся праздник в Москве стал самым холодным с 1945 года, максимальная температура воздуха в столице во вторник составила всего плюс 3,9 градуса, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Читайте также
Акция «Бессмертный полк» в Москве собрала уже свыше 750 тысяч человек

«Это самый холодный День Победы, начиная с 1945 года. Тогда, 72 года назад, 9 мая воздух прогрелся до плюс 7,6 градусов, а самым холодным День Победы оказался в 1988 году, когда столбики термометров показали всего 6,5 градуса выше нуля», — уточнил представитель метеослужбы.

В последний раз дневная температура ниже 10 градусов в Москве 9 мая была в 1999 году, тогда отмечалось 7,5 градуса.

Вместе с тем, до рекорда для 9 мая еще далеко. Абсолютный минимум принадлежит 1918 году и составляет минус 5,6 градуса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+18°
ясно
761 мм рт. ст.
повышенное
22 %
очень низкая
6 м/с
умеренный ветер
Путин принял участие в шествии "Бессмертного полка"
«Бессмертный полк» собрал почти 8 млн человек по всей России
Кремль прокомментировал отмену воздушного парада в Москве
Трамп продлил санкции против правительства Сирии
Американский посол призвал сплотиться граждан России и США
Эксперт: Сборная России по хоккею не играет в полную силу на ЧМ
Китай провел испытания ракетного вооружения нового типа
Мун Чжэ Ин заявил о своей победе на выборах в Южной Корее
Спорт
День Победы сборной России В День Великой Победы Владимир Юрзинов-старший рассказал о военном детстве, а сборная России посетила мемориал в немецком Зигбурге
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь