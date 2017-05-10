Геологи: жизнь на Земле зародилась на суше, а не в океане

«Схожая структура отложений формации Дрессер и пород у современных гейзеров говорит о том, что древние горячие источники не сильно отличались по своему облику и свойствам от их современных “наследников”. Нечто похожее могло происходить и на Марсе, и нам следует сосредоточить поиски жизни на его поверхности, изучая подобные отложения», — заявила Тара Джокич (Tara Djokic) из университета Нового Южного Уэльса (Австралия).

Первые живые организмы появились на Земле во время архейской эры, и пока не существует общепринятой точки зрения насчет того, как и когда зародилась жизнь. На сегодняшний день есть несколько ископаемых свидетельств того, что микробы уже существовали в первичном океане Земли примерно 3,4 миллиарда лет назад, однако многие ученые считают, что жизнь могла зародиться гораздо раньше этой отметки.

В последние годы все большее количество эволюционистов-биологов приходит к мысли о том, что жизнь могла зародиться не в океанах Земли, а на поверхности суши, в озерах и у жерл гейзеров и вулканов. В пользу этого говорит то, что на суше присутствовал ряд критически важных элементов, в том числе молибден, бор и азот, которых было крайне мало в «супе» первичного океана. О том же говорят генетики, недавно воскресившие геном «Луки», микроба-предка всей жизни на Земле.

Джокич и ее коллеги нашли первые «вещественные» доказательства в пользу этой гипотезы, проводя раскопки на западе Австралии, где залегают породы формации Дрессер, сформировавшиеся примерно 3,48 миллиарда лет назад, в предполагаемую эпоху зарождения жизни на Земле.