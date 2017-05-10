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09:25 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже празднование Дня Победы завершил салют за 1,4 млн рублей

Световое шоу тысячи горожан смотрели с набережной.

Источник: Новости Воронежа

Вечером во вторник, 9 Мая, горожане отправились смотреть праздничный салют. Наиболее популярные места — Адмиралтейская набережная, площадь около дворца Детей и юношества и территория около Чернавского моста.

Погода выдалась прохладной и ветреной, но воронежцев это не остановило.

Фейерверк запустили в 22:00 с Чернавской дамбы. В темном небе «распускались» разноцветные «пионы», «хризантемы» и волны из искр. Традиционно особенно ярким получилось завершение светового шоу, которое шло больше 10 минут.

Напомним, что в этом году власти потратили на салют в День Победы 1,4 млн рублей.

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