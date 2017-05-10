В Воронеже празднование Дня Победы завершил салют за 1,4 млн рублей
Световое шоу тысячи горожан смотрели с набережной.
Световое шоу тысячи горожан смотрели с набережной.
Вечером во вторник, 9 Мая, горожане отправились смотреть праздничный салют. Наиболее популярные места — Адмиралтейская набережная, площадь около дворца Детей и юношества и территория около Чернавского моста.
Погода выдалась прохладной и ветреной, но воронежцев это не остановило.
Фейерверк запустили в 22:00 с Чернавской дамбы. В темном небе «распускались» разноцветные «пионы», «хризантемы» и волны из искр. Традиционно особенно ярким получилось завершение светового шоу, которое шло больше 10 минут.
Напомним, что в этом году власти потратили на салют в День Победы 1,4 млн рублей.