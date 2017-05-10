В Гомеле после более чем 30-летнего перерыва открывается планетарий

Гомельский планетарий был открыт в здании Петропавловского собора в 1962 году, закрыт в конце 80-х. Здание храма местные власти возвратили верующим. Для астрофизического центра нового помещения не нашлось. Теперь вот начнет работать мобильный планетарий Full Dome. Звезды спрячут в подвал, рассказала директор музея дворца Румянцевых и Паскевичей Оксана Торопова:

— В цокольном этаже разместится купол высотой 5 и диаметром 8 метров. Новый звездный храм небольшой — на 12 посадочных мест, но проекция транслируется на весь купол, что позволяет обеспечить панорамный обзор в 360 градусов, создается эффект погружения.