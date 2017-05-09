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22:46 (мск), источник: ТАСС

В Киеве начался первый полуфинал «Евровидения»

Второй полуфинал состоится 11 мая.

Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение» начался в Международном выставочном центре (МВЦ) украинской столицы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

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Открыл первый конкурсный день украинский певец Монатик с англоязычной песней «Вокруг тебя весь мир». В первом полуфинале на сцену выйдут конкурсанты из Черногории, Финляндии, Грузии, Португалии, Бельгии, Швеции, Албании, Азербайджана, Австралии, Кипра, Словении, Армении, Молдавии, Чехии, Латвии, Греции, Исландии и Польши. В финал конкурса по итогам голосования попадут десять из них.

Несмотря на ожидания организаторов, зал МВЦ, рассчитанный на 7,5 тысячи зрителей, был заполнен не полностью. «Билеты еще есть в продаже», — сообщал официальный сайт продажи билетов «Concert.ua» всего за несколько часов до начала первого полуфинала. При этом доступными для покупки были несколько сотен билетов различной стоимость и в различных секторах зрительного зала.

Вечер закроет победительница прошлогоднего «Евровидения» — украинская исполнительница Джамала, — исполнив две песни, в том числе и «1944», которая принесла ей успех.

Второй полуфинал

Второй полуфинал состоится 11 мая и станет испытанием для исполнителей из Македонии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Румынии, Венгрии, Австрии, Ирландии, Швейцарии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Сан-Марино, Литвы, Хорватии, Норвегии и Белоруссии.

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В финале — 13 мая — по правилам конкурса примут участие победители полуфиналов, а также представители пяти основных спонсоров «Евровидения» — Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии — и страны — хозяйки Украины. Победитель «Евровидения» получит приз в виде хрустального микрофона. Следующий конкурс будет проведен в одном из городов страны-победительницы.

В этом году на «Евровидении» не будет участника от России в связи с отказом со стороны Украины пускать в страну певицу Юлию Самойлову из-за ее выступления в Крыму.

От предложений Европейского вещательного союза — организовать видеомост для Самойловой из Москвы или заменить конкурсанта — Россия отказалась, а 13 апреля Первый канал заявил, что отказывается и от самой трансляции «Евровидения» в России.

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