В Киеве начался первый полуфинал «Евровидения»

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение» начался в Международном выставочном центре (МВЦ) украинской столицы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Открыл первый конкурсный день украинский певец Монатик с англоязычной песней «Вокруг тебя весь мир». В первом полуфинале на сцену выйдут конкурсанты из Черногории, Финляндии, Грузии, Португалии, Бельгии, Швеции, Албании, Азербайджана, Австралии, Кипра, Словении, Армении, Молдавии, Чехии, Латвии, Греции, Исландии и Польши. В финал конкурса по итогам голосования попадут десять из них.

Несмотря на ожидания организаторов, зал МВЦ, рассчитанный на 7,5 тысячи зрителей, был заполнен не полностью. «Билеты еще есть в продаже», — сообщал официальный сайт продажи билетов «Concert.ua» всего за несколько часов до начала первого полуфинала. При этом доступными для покупки были несколько сотен билетов различной стоимость и в различных секторах зрительного зала.

Вечер закроет победительница прошлогоднего «Евровидения» — украинская исполнительница Джамала, — исполнив две песни, в том числе и «1944», которая принесла ей успех.

Второй полуфинал