В Уфе из-за праздничного салюта объявили «угрозу теракта»

Пока сотни горожан переминались с ноги на ногу в ожидании праздничного фейерверка, а после восхищенно глазели на взрывающиеся огни, некоторые уфимцы были вынуждены больше часа сидеть… в кафе.

— Мы были в кафе «Морошка», рядом с площадью: наша компания — 9 человек, и еще немало посетителей, даже с детьми, — рассказала «Комсомолке» одна из посетительниц. — В полдесятого мы уже засобирались домой, но тут объявляют — вокруг оцепление из полиции, ворота заперли, откроем только в 23.00. Якобы меры предосторожности такие. Как нам заявила официантка — угроза теракта на массовых мероприятиях. Пришлось еще 1,5 часа чай пить и на салют смотреть. Благо, его было видно хорошо.

В итоге, посетителей все же выпустили «на волю». Но вот впечатления остались неоднозначные.

Впрочем, как выяснилось, фейерверки были установлены как раз неподалеку от кафе. Кто знает, какие сюрпризы могли ожидать разгулявшихся посетителей заведения.