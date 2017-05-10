Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
В Запорожье «Бессмертный полк» столкнулся с патриотами Украины
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Пусть это неприятно, но Путина надо поддержать - The Guardian
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Война в карикатурах
9Юбилей Корейской народной армии
2272-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
06:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе из-за праздничного салюта объявили «угрозу теракта»

Посетителей популярного кафе 1,5 часа не выпускали на улицу.

Пока сотни горожан переминались с ноги на ногу в ожидании праздничного фейерверка, а после восхищенно глазели на взрывающиеся огни, некоторые уфимцы были вынуждены больше часа сидеть… в кафе.

— Мы были в кафе «Морошка», рядом с площадью: наша компания — 9 человек, и еще немало посетителей, даже с детьми, — рассказала «Комсомолке» одна из посетительниц. — В полдесятого мы уже засобирались домой, но тут объявляют — вокруг оцепление из полиции, ворота заперли, откроем только в 23.00. Якобы меры предосторожности такие. Как нам заявила официантка — угроза теракта на массовых мероприятиях. Пришлось еще 1,5 часа чай пить и на салют смотреть. Благо, его было видно хорошо.

В итоге, посетителей все же выпустили «на волю». Но вот впечатления остались неоднозначные.

Впрочем, как выяснилось, фейерверки были установлены как раз неподалеку от кафе. Кто знает, какие сюрпризы могли ожидать разгулявшихся посетителей заведения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 "Бей своих, чтобы чужие боялись": Джамале не дали открыть "Евровидение"
Заказал айфон шестой - получил стакан простой
"Бей своих, чтобы чужие боялись": Джамале не дали открыть "Евровидение"
Советник Трампа: отставка Коми не имеет отношения к РФ
Никки Хейли призвала ЕС не отменять санкции в отношении России
В России могут ввести налог на малодетность
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
В Белом доме сообщили о встрече Лаврова с Трампом в среду
«Бессмертный полк» собрал почти 8 млн человек по всей стране
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь