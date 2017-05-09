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23:19 (мск), источник: Известия.Ру

Около 700 тыс. человек пришли на акцию «Бессмертный полк» в Петербурге

Маршрут мероприятия пролегал по Невскому проспекту до Дворцовой площади.

Источник: РИА "Новости"

В акции памяти «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге приняли участие около 700 тыс. человек, сообщили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства города.

«В акции приняли участие 700 тысяч человек», — сообщил собеседник «Интерфакса».

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Акция стартовала в 14.00, ее маршрут пролегал почти по всему Невскому проспекту от Суворовского проспекта до Дворцовой площади.

Колонна людей прошла по маршруту после парада ретро-автомобилей военного времени. Люди шли под песни военных лет с портретами отцов и дедов, участников войны и ветеранов тыла. Акция завершилась на Дворцовой площади, где сразу после начался праздничный концерт. В 22.00 небо Петербурга разукрасил салют от стен Петропавловской крепости.

В Петербурге сейчас проживают около 1,4 тыс. инвалидов-участников Великой Отечественной войны. Всего к событиям тех лет имеют отношение порядка 130 тыс. жителей города.

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