Около 700 тыс. человек пришли на акцию «Бессмертный полк» в Петербурге
Маршрут мероприятия пролегал по Невскому проспекту до Дворцовой площади.
Маршрут мероприятия пролегал по Невскому проспекту до Дворцовой площади.
В акции памяти «Бессмертный полк» в
«В акции приняли участие 700 тысяч человек», — сообщил собеседник «Интерфакса».
Акция стартовала в 14.00, ее маршрут пролегал почти по всему Невскому проспекту от Суворовского проспекта до Дворцовой площади.
Колонна людей прошла по маршруту после парада
В Петербурге сейчас проживают около 1,4 тыс.