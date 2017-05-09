11 самых интересных мест Украины — рейтинг CNN
Портал американского телеканала CNN опубликовал топ-11 мест Украины: Львов, Киев, Черновцы,
Портал американского телеканала CNN опубликовал топ-11 мест Украины: Львов, Киев, Черновцы,
Как пишет CNN, в Украине много прекрасных мест для туристов.
Американское СМИ упомянуло пабы Львова, кофейни Черновцов, знаменитую перепичку в центре Киеве и другие интересные локации.
СNN отметило, что часть Украины, где нет сепаратистов, остается открытой для бизнеса, а трудности разного рода мало повлияли на образ украинской нации, которая пытается найти себя между влиянием России и Запада.