11 самых интересных мест Украины — рейтинг CNN

Как пишет CNN, в Украине много прекрасных мест для туристов.

Американское СМИ упомянуло пабы Львова, кофейни Черновцов, знаменитую перепичку в центре Киеве и другие интересные локации.

СNN отметило, что часть Украины, где нет сепаратистов, остается открытой для бизнеса, а трудности разного рода мало повлияли на образ украинской нации, которая пытается найти себя между влиянием России и Запада.