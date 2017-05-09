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23:22 (мск), источник: Ictv.ua

11 самых интересных мест Украины — рейтинг CNN

Портал американского телеканала CNN опубликовал топ-11 мест Украины: Львов, Киев, Черновцы, Переяслав-Хмельницкий, Мукачево, Чернигов, Харьков, Ужгород, Каменец-Подольский, Умань и Одесса.

Как пишет CNN, в Украине много прекрасных мест для туристов.

Американское СМИ упомянуло пабы Львова, кофейни Черновцов, знаменитую перепичку в центре Киеве и другие интересные локации.

СNN отметило, что часть Украины, где нет сепаратистов, остается открытой для бизнеса, а трудности разного рода мало повлияли на образ украинской нации, которая пытается найти себя между влиянием России и Запада.

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