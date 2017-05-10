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07:52 (мск), источник: БЕЛТА

Салют завершил празднование Дня Победы в Беларуси

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование Дня Победы в Минске завершилось салютом в 30 залпов, сообщает БЕЛТА.

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6
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6
фотографий

Торжества начались c республиканской акции «Беларусь помнит» и возложения венков к монументу Победы в Минске. В церемонии приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, высшие должностные лица, руководители госорганов, ветераны Великой Отечественной войны, общественность, представители молодежных и детских организаций, общественных объединений. Завершилась церемония массовым исполнением песни «День Победы».

Во всех районах столицы 9 мая прошли культурные, спортивные, информационные и другие мероприятия. Главным местом проведения городского праздника стала площадка у Дворца спорта. В концертных программах приняли участие творческие коллективы и исполнители Минска, прошла выставка-ярмарка мастеров народного творчества. У Дворца спорта состоялся международный турнир по силовому экстриму, а в парке Победы — всебелорусские приключенческие легкоатлетические соревнования «Забег отважных».

Вечером на площади Победы состоялся праздничный концерт телепроекта «Площадь Победы — 2017». В концертной программе были театрализованное музыкальное представление и тематическое 3D-шоу, которое состоялось впервые в Минске на двух зданиях позади монумента Победы в сопровождении Президентского оркестра Беларуси.

Праздничные акция, концерты, шествия и другие мероприятия по случаю 72-й годовщины Победы прошли также во всех регионах страны.

Праздничный салют 9 мая прогремел в пяти точках столицы: в районе пл. Победы; вблизи стелы «Минск — город-герой» на площадке перед Комсомольским озером; на взлетном поле в аэропорту Минск-1; в деревне Зацень, вблизи водохранилища Дрозды; в микрорайоне Восточный в Уручье, в парковой зоне 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Таким образом, за салютом могло наблюдать максимальное число жителей и гостей Минска. Салют также прогремел в Брестской крепости, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.

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