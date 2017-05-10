Масштабное 3D-шоу прошло на пл. Победы в Минске

Тематическое 3D-шоу стало финалом праздничного концерта телепроекта «Площадь Победы — 2017». На огромном экране, в который превратились два здания, расположенные за монументом Победы, была продемонстрирована короткая история основных моментов войны, связанных с Беларусью.

Зрители увидели и героическую защиту Брестской крепости, и освобождение Минска, и победную весну 1945-го. Шоу могли видеть те, кто находился на площади, и те, кто проживает в домах рядом.

Музыкальное сопровождение обеспечил Президентский оркестр Республики Беларусь.