Празднование Дня Победы в Москве завершилось салютом

В Москве только что завершился праздничный салют, посвященный 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
«Было использовано более 70 видов фейерверочных изделий, среди новинок — “Лавина”, “Олимпия”, “Полина”, “Ассоль-хамелеон” и другие», — перечислил Парадников.
По его словам, сочетание цветов главного салюта страны, высоту залпов и их последовательность «продумывает» специальная программа, которая позволяет заранее посмотреть, как салют будет выглядеть в реальности.
Для празднования Дня Победы используются салютные выстрелы калибров 310 мм, 195 мм, 125 и 105 мм. От калибра зависит высота разрыва и образование цветного шара в воздухе. Выстрелы закладывают в стволы салютных установок на базе автомобилей «Камаз» и соединяют контактной цепью. В назначенное время специалисты лишь нажимают кнопки и далее сигнал идет по всей цепи: каждая установка работает в автоматическом режиме, в определенное время «выбрасывая» в небо тот или иной заряд.
Также специалисты тестировали одновременный запуск салюта по радиосвязи — все салютные установки подключались к выделенному радиоканалу, отображаясь на центральном пункте.
«В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо украсили около 10 тысяч фейерверочных выстрелов. В течение 10 минут из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий произвели 30 залпов», — отметил В. Парадников.
Салютные установки были размещены в 16 точках Москвы, в том числе, в Парке Победы, на Лужнецкой и Кремлевской набережных.
Легендарные 76-миллиметровые пушки ЗИС-3 образца 1942 года как всегда стреляли с Поклонной горы. Парадников напомнил, что каждый из артиллерийских залпов, согласно старинной воинской традиции, имеет конкретное посвящение, например, в честь Красной Армии и русского солдата.
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