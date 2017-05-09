Празднование Дня Победы в Москве завершилось салютом

«Было использовано более 70 видов фейерверочных изделий, среди новинок — “Лавина”, “Олимпия”, “Полина”, “Ассоль-хамелеон” и другие», — перечислил Парадников.

По его словам, сочетание цветов главного салюта страны, высоту залпов и их последовательность «продумывает» специальная программа, которая позволяет заранее посмотреть, как салют будет выглядеть в реальности.

Для празднования Дня Победы используются салютные выстрелы калибров 310 мм, 195 мм, 125 и 105 мм. От калибра зависит высота разрыва и образование цветного шара в воздухе. Выстрелы закладывают в стволы салютных установок на базе автомобилей «Камаз» и соединяют контактной цепью. В назначенное время специалисты лишь нажимают кнопки и далее сигнал идет по всей цепи: каждая установка работает в автоматическом режиме, в определенное время «выбрасывая» в небо тот или иной заряд.