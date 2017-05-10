Телохранитель Сталина. Настоящая история Николая Власика

В годы перестройки, когда практически на всех людей из сталинского окружения в передовой советской прессе сыпался вал всевозможных обвинений, самая незавидная доля выпала генералу Власику. Многолетний глава охраны Сталина представал в этих материалах настоящим лакеем, обожавшим хозяина, цепным псом, готовым по его команде броситься на любого, жадным, мстительным и корыстылюбивым.

Среди тех, кто не жалел для Власика негативных эпитетов, была и дочь Сталина Светлана Аллилуева. А ведь телохранителю вождя в своё время пришлось стать практически главным воспитателем и для Светланы, и для Василия. Николай Сидорович Власик провёл рядом со Сталиным четверть века, оберегая жизнь советского лидера. Без своего телохранителя вождь прожил меньше года. От церковно-приходской школы до ВЧК Николай Власик родился 22 мая 1896 года в Западной Белоруссии, в деревне Бобыничи, в бедной крестьянской семье. Мальчик рано потерял родителей и на хорошее образование рассчитывать не мог. После трёх классов церковно-приходской школы Николай поступил на работу. С 13 лет он трудился чернорабочим на стройке, потом каменщиком, затем — грузчиком на бумажной фабрике. В марте 1915 года Власик был призван в армию и отправлен на фронт. Во время первой Мировой войны он служил в 167 Острожском пехотном полку, за храбрость в боях был отмечен Георгиевским крестом. После ранения Власика произвели в унтер-офицеры и назначили командиром взвода 251 пехотного полка, который размещался в Москве.

Во время Октябрьской революции Николай Власик, выходец из самых низов, со своим политическим выбором определился быстро: вместе с вверенным взводом он перешёл на сторону большевиков.

Сначала он служил в московской милиции, потом участвовал в Гражданской войне, был ранен под Царицыном. В сентябре 1919 года Власика направили в органы ВЧК, где он служил в центральном аппарате под началом самого Феликса Дзержинского. Мастер охраны и быта

Власик и Ворошилов у Мавзолея Ленина.

С мая 1926 года Николай Власик служил старшим уполномоченным Оперативного отделения ОГПУ. Как вспоминал сам Власик, его работа в качестве телохранителя Сталина началась в 1927 году после ЧП в столице: в здание комендатуры на Лубянке была брошена бомба. Находившегося в отпуске оперативника отозвали и объявили: с этого момента на него возлагается охрана Особого отдела ВЧК, Кремля, членов правительства на дачах, прогулках. Особое внимание предписывалось уделить личной охране Иосифа Сталина.

Несмотря на печальную историю покушения на Ленина, к 1927 году охрана первых лиц государства в СССР не отличалась особой тщательностью.

Сталина сопровождал лишь один охранник: литовец Юсис. Ещё более Власик был удивлён, когда они прибыли на дачу, где обычно Сталин проводил выходные. На даче жил один комендант, не было ни белья, ни посуды, а питался вождь бутербродами, привезёнными из Москвы. Как и все белорусские крестьяне, Николай Сидорович Власик был человеком основательным и домовитым. Он взялся не только за охрану, но и за обустройство быта Сталина. Вождь, привыкший к аскетизму, поначалу к нововведениям нового телохранителя отнёсся скептически. Но Власик был настойчив: на даче появились повариха и уборщица, из ближайшего совхоза были налажены поставки продуктов. В тот момент на даче не было даже телефонной связи с Москвой, и появилась она стараниями Власика.

Со временем Власик создал целую систему дач в Подмосковье и на юге, где вышколенный персонал был готов в любой момент к приёму советского лидера. О том, что эти объекты охранялись самым тщательным образом, и говорить не стоит.

Система охраны важных правительственных объектов существовала и до Власика, но он стал разработчиком мер безопасности для первого лица государства во время его поездок по стране, официальных мероприятий, международных встреч. Телохранитель Сталина придумал систему, согласно которой первое лицо и сопровождающие его люди перемещаются в кавалькаде одинаковых автомобилей, и лишь сотрудники личной охраны знают, в какой из них едет вождь. Впоследствии такая схема спасла жизнь Леониду Брежневу, на которого было совершено покушение в 1969 году. «Малограмотный, глупый, но вельможный»

Василий Сталин, Николай Власик, Иосиф Сталин, 1935 год

Уже через несколько лет Власик превратился для Сталина в незаменимого и особо доверенного человека. После смерти Надежды Аллилуевой Сталин возложил на своего телохранителя заботы о детях: Светлане, Василии и приёмном сыне Артёме Сергееве. Николай Сидорович не был педагогом, но старался, как мог. Если Светлана и Артём не доставляли ему особых хлопот, то Василий с детства был неуправляемым. Власик, зная, что Сталин спуску детям не даёт, старался по мере возможности смягчать грехи Василия в докладах отцу.

Но с годами «шалости» становились всё серьёзнее, и роль «громоотвода» Власику становилось играть всё сложнее.

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Светлана и Артём, став взрослыми, писали о своём «гувернёре» по-разному. Дочь Сталина в «Двадцати письмах другу» так характеризовала Власика: «Он возглавлял всю охрану отца, считал себя чуть ли не ближайшим человеком к нему и, будучи сам невероятно малограмотным, грубым, глупым, но вельможным, дошёл в последние годы до того, что диктовал некоторым деятелям искусства “вкусы товарища Сталина”, так как полагал, что он их хорошо знает и понимает… Наглости его не было предела, и он благосклонно передавал деятелям искусства, “понравилось” ли “самому”, будь то фильм, или опера, или даже силуэты строившихся тогда высотных зданий…». «У него вся жизнь была работа, и он жил около Сталина» Артём Сергеев в «Беседах о Сталине» высказывался иначе: «Основной обязанностью его было обеспечение безопасности Сталина. Труд этот был нечеловеческий. Всегда ответственность головой, всегда жизнь на острие. Он прекрасно знал и друзей, и недругов Сталина… Что у Власика вообще была за работа? Это была работа день и ночь, не было 6−8-часового рабочего дня. У него вся жизнь была работа, и он жил около Сталина. Рядом с комнатой Сталина была комната Власика…».

За десять-пятнадцать лет Николай Власик из обычного телохранителя превратился в генерала, возглавляющего огромную структуру, отвечающую не только за безопасность, но и за быт первых лиц государства.

В годы войны на плечи Власика легла эвакуация из Москвы правительства, членов дипкорпуса и наркоматов. Необходимо было не только доставить их в Куйбышев, но и разместить, обустроить на новом месте, продумать вопросы безопасности. Эвакуация тела Ленина из Москвы — также задача, которую выполнял Власик. Он же отвечал и за безопасность на параде на Красной площади 7 ноября 1941 года. Покушение в Гаграх За все годы, что Власик отвечал за жизнь Сталина, с его головы не упал ни один волос. При этом сам глава охраны вождя, судя по его воспоминаниям, к угрозе покушения относился весьма серьёзно. Даже на склоне лет он был уверен, что троцкистские группы готовили убийство Сталина. В 1935 году Власику действительно пришлось прикрывать вождя от пуль. Во время прогулки на катере в районе Гагр с берега по ним был открыт огонь.

Телохранитель закрыл Сталина своим телом, но повезло обоим: пули их не задели. Катер вышел из зоны обстрела.

Власик считал это настоящим покушением, а его противники позднее полагали, что всё это было постановкой. Судя по обстоятельствам, произошло недоразумение. Пограничников не известили о прогулке Сталина на катере, и они приняли его за нарушителя. Впоследствии офицера, отдавшего приказ о стрельбе, осудили на пять лет. Но в 1937, во время «большого террора», о нём снова вспомнили, провели ещё один процесс и расстреляли. Злоупотребление коровами

Президент США Гарри Трумэн, лидер СССР Иосиф Сталин во время Потсдамской конференции.

В годы Великой Отечественной войны Власик отвечал за обеспечение безопасности на конференциях глав стран-участниц антигитлеровской коалиции и со своей задачей справился блестяще. За успешное проведение конференции в Тегеране Власик был награждён орденом Ленина, за Крымскую конференцию — орденом Кутузова I степени, за Потсдамскую — ещё одним орденом Ленина. Но Потсдамская конференция стала поводом для обвинений в присвоении имущества:

утверждалось, что после её завершения Власик вывез из Германии различные ценности, в том числе лошадь, двух коров и одного быка.

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Впоследствии данный факт приводили как пример неуёмной жадности сталинского телохранителя. Сам Власик воспоминал, что у этой истории была совсем другая подоплёка. В 1941 году его родную деревню Бобыничи захватили немцы. Дом, в котором жила сестра, сожгли, полдеревни расстреляли, старшую дочь сестры угнали на работы в Германию, корову и лошадь забрали. Сестра с мужем ушли в партизаны, а после освобождения Белоруссии вернулись в родную деревню, от которой мало что осталось. Телохранитель Сталина привёз скотину из Германии для близких. Было ли это злоупотреблением? Если подходить со строгой меркой, то, пожалуй, да. Однако Сталин, когда ему впервые доложили об этом случае, резко приказал дальнейшее расследование прекратить. Опала В 1946 году генерал-лейтенант Николай Власик стал главой Главного управления охраны: ведомства с годовым бюджетом в 170 миллионов рублей и многотысячным штатом. Он не вёл борьбы за власть, но при этом нажил огромное количество врагов. Будучи слишком близко к Сталину, Власик имел возможность влиять на отношение вождя к той или иной персоне, решал, кто получит более широкий доступ к первому лицу, а кому в такой возможности будет отказано.

Всемогущий глава советских спецслужб Лаврентий Берия страстно хотел избавиться от Власика. Компромат на сталинского телохранителя собирали скрупулёзно, по капле подтачивая доверие вождя к нему.

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В 1948 году был арестован комендант так называемой «Ближней дачи» Федосеев, который дал показания о том, что Власик намеревался отравить Сталина. Но вождь опять не воспринял это обвинение всерьёз: если бы у телохранителя были подобные намерения, реализовать свои планы он мог давным-давно. В 1952 году по решению Политбюро была создана комиссия по проверке деятельности ГУО МГБ СССР. На сей раз всплыли крайне неприятные факты, выглядящие вполне правдоподобно. Охранники и персонал спецдач, которые неделями пустовали, устраивали там настоящие оргии, расхищали продукты и дорогие напитки. Позднее нашлись свидетели, которые уверяли, что и сам Власик был не прочь расслабиться таким образом.

29 апреля 1952 года на основании этих материалов Николай Власик был снят с должности и отправлен на Урал, в город Асбест, заместителем начальника Баженовского исправительно-трудового лагеря МВД СССР.

«Сожительствовал с женщинами и распивал спиртное в свободное от службы время»

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Почему Сталин вдруг отступился от человека, честно служившего ему 25 лет? Возможно, всему виной была обострившаяся у вождя в последние годы подозрительность. Не исключено, что Сталин счёл растрату госсредств на пьяный разгул слишком серьёзным прегрешением. Есть и третье предположение. Известно, что советский лидер в этот период стал продвигать молодых руководителей, а бывшим соратникам открыто говорил: «Пора вас менять». Быть может, Сталин счёл, что пришло время заменить и Власика. Как бы то ни было, но для бывшего главы сталинской охраны наступили очень тяжёлые времена. В декабре 1952 года его арестовали в связи с «делом врачей». В вину ему поставили то, что заявления Лидии Тимашук, обвинившей профессоров, лечивших первых лиц государства, во вредительстве, он оставил без внимания.

Сам Власик в воспоминаниях писал, что никаких оснований верить Тимашук не было: «Никаких данных, порочащих профессоров, не было, о чём я и доложил Сталину».

В тюрьме Власика допрашивали с пристрастием на протяжении нескольких месяцев. Для человека, которому было уже далеко за 50, опальный телохранитель держался стойко. Готов был признать «моральное разложение» и даже растрату средств, но не заговор и шпионаж. «Я действительно сожительствовал со многими женщинами, распивал спиртное с ними и художником Стенбергом, но всё это происходило за счёт моего личного здоровья и в свободное от службы время», — так звучали его показания. Мог ли Власик продлить жизнь вождя? 5 марта 1953 года не стало Иосифа Сталина. Если даже отбросить сомнительную версию об убийстве вождя, Власик, оставайся он на своём посту, вполне мог бы продлить ему жизнь. Когда вождю стало плохо на Ближней даче, он в течение нескольких часов лежал на полу своей комнаты без помощи: охрана не решалась входить в сталинские покои. Нет сомнений, что Власик такого бы не допустил.

После кончины вождя «дело врачей» закрыли. Всех его фигурантов освободили, кроме Николая Власика. Не принёс ему свободы и крах Лаврентия Берии в июне 1953 года. В январе 1955 года Военная коллегия Верховного суда СССР признала Николая Власика виновным в злоупотреблении служебным положением при особо отягчающих обстоятельствах, приговорив по ст. 193−17 п. «б» УК РСФСР к 10 годам ссылки, лишению генеральского звания и государственных наград. В марте 1955 года срок Власику сократили до 5 лет. Отбывать наказание отправили в Красноярск. Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 15 декабря 1956 года Власик был помилован со снятием судимости, но в воинском звании и наградах восстановлен не был. «Ни одной минуты я не имел в своей душе зла на Сталина»

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Он вернулся в Москву, где у него почти ничего не осталось: имущество конфисковали, отдельную квартиру превратили в коммунальную. Власик обивал пороги кабинетов, писал руководителям партии и правительства, просил о реабилитации и восстановлении в партии, но везде получал отказ. Тайком он начал надиктовывать мемуары, в которых рассказывал о том, как видел свою жизнь, почему совершал те или иные поступки, как относился к Сталину. «После смерти Сталина появилось такое выражение, как “культ личности”… Если человек — руководитель своими делами заслуживает любовь и уважение окружающих, что в этом дурного… Народ любил и уважал Сталина. Он олицетворял собой страну, которую вёл к процветанию и победам, — писал Николай Власик. — Под его руководством было сделано немало хорошего, и народ это видел. Он пользовался огромным авторитетом. Я знал его очень близко… И я утверждаю, что он жил только интересами страны, интересами своего народа».

Легко обвинить человека во всех смертных грехах, когда он мёртв и не может ни оправдаться, ни защититься. Почему же при жизни никто не решился указать ему на его ошибки? Что же мешало? Страх? Или не было этих ошибок, на которые надо было указывать? Мемуары Николая Власика

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