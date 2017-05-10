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00:40 (мск), источник: Интерфакс

В финал Евровидения-2017 прошли 10 участников первого полуфинала

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — В Киеве завершился первый полуфинал 62-го Международного песенного конкурса Евровидение-2017, по результатам которого в финал прошли 10 участников.

Источник: Reuters

Как передает корреспондент «Интерфакса» первый полуфинал, который проходил в Международном выставочном центре (МВЦ), завершился, в нем принимали участие 18 конкурсантов. На закрытии первого полуфинала выступила украинская певица Джамала, она исполнила две композиции, в частности, «1944», которая принесла ей победу на Евровидении-2016 в Стокгольме (Швеция), а также композицию «Заманили».

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Согласно результатам голосования, в финал, который состоится 13 мая, прошли 10 стран

В частности, исполнитель из Швеции — Робин Бенгтссон (Robin Bengtsson) с композицией «I Can’t Go On», исполнитель из Португалии Сальвадор Собраль (Salvador Sobral), группа Sunstroke Project из Молдавии, представительница Азербайджана Дихаж (Dihaj), певица из Греции Деми (Demy), исполнительница из Польши Кася Мош (Kasia Mos), участник из Армении Арцвик (Artsvik), участник из Австралии Исайя (Isaiah), представитель Кипра Овиг (Hovig), участница из Бельгии Бланш (Blanche).

Второй полуфинал пройдет 11 мая. В финал Евровидения пройдут по десять стран из каждого полуфинала.

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