Евровидение-2017: определились первые 10 финалистов

Так, в финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. Кроме того, в полуфинале дважды выступила прошлогодняя победительница конкурса Джамала.

Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

В воскресенье в Киеве состоялось официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.