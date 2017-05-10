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07:11 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Евровидение-2017: определились первые 10 финалистов

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Первые десять финалистов международного песенного конкурса Евровидение-2017, который проходит в Киеве, определились по итогам полуфинала, состоявшегося во вторник вечером.

Так, в финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. Кроме того, в полуфинале дважды выступила прошлогодняя победительница конкурса Джамала.

Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

В воскресенье в Киеве состоялось официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

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