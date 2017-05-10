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03:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке начали массово отключать горячую воду

Весенне-летние гидравлические испытания закончатся только 20 июня.

Владивосток, 10 мая, PrimaMedia.

Весенне-летние гидравлические испытания пройдут поэтапно в разных районах Владивостока в период с 10 мая по 20 июня. Специалисты проверят надежность теплотрасс, выявят места вероятного возникновения порывов и течей, устранят неисправности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

С 10 по 17 мая от горячего водоснабжения будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от Центральной пароводяной бойлерной и ВТЭЦ-2.

С 22 по 29 мая без ГВС останутся жители Фрунзенского, а также части Первореченского района, для которых теплоисточником является ВТЭЦ-1.

С 29 мая по 5 июня коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Первомайском районе, которые получают услугу от ВТЭЦ-2.

С 13 по 20 июня без горячего водоснабжения останутся жители Советского района. Проверка теплотрасс, обеспечивающих подачу горячей воды потребителям от объединенной котельной «Северная», станет заключительным этапом гидравлических испытаний.

Энергетики просят жителей города отнестись с пониманием к отключениям от горячего водоснабжения, так как правила технической эксплуатации тепловых сетей напрямую предписывают во время гидравлических испытаний отключать от системы горячего водоснабжения потребителей. Это мера вынужденная, но необходимая, иначе невозможно подготовить теплосети к будущему отопительному сезону.

Потребителям следует помнить, что восстановление горячего водоснабжения в каждом конкретном доме зависит не только от успешности испытаний магистральных тепловых сетей, проведенных филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК», но и от готовности муниципальных разводящих сетей, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», а также работы управляющих компаний и ТСЖ, занимающихся отключением домов от системы теплоснабжения на время гидравлических испытаний и подключением их после завершения испытаний.

Также филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» предупреждает руководителей управляющих компаний, ведомств, организаций, имеющих на балансе жилой фонд или занимающихся его обслуживанием, и МУПВ «ВПЭС» о необходимости подготовить к испытаниям теплотрассы и тепловые узлы. На период проведения испытаний необходимо усилить надзор за разводящими тепловыми сетями, организовать дежурство эксплуатационного персонала, не допускать пребывания детей в местах прохождения теплотрасс, принять меры к выявлению возможных повреждений трубопроводов и их ограждению, а также предотвратить доступ к ним посторонних лиц.

Этап I: с 10.05.2017 года по 17.05.2017 года.

ЦПВБ.

Руднева (дома № 1−13), Сабанеева, Сельская, Адмирала Юмашева (дома № 2 — 40), Адмирала Кузнецова (дома № 40а — 72), Луговая (дома № 35 — 55), Ладыгина (дома № 5 — 11), Баляева (дома № 58 — 64), Карьерная, Снеговая, Котельникова, Баляева (дома № 23 -27, и № 46−56), Тормозная, Стрелочная, Жигура, Аллилуева, Тобольская, Шилкинская, Толстого, проспект Красного Знамени (дома № 59 — 164), Некрасова, Гоголя, Державина, Фонвизина, Лермонтова, Аксаковская, Крылова, Щедрина, Народный проспект, Военное Шоссе № 1А, Мельниковская, Океанский проспект (дома № 90 — 165), Проходная, Круговая, Амурская (дома № 20, 55, 57, 84−88, 96), Бульварная, Нефтеветка, Партизанский проспект (дом № 62А).

ВТЭЦ-2 (Фадеевская теплотрасса).

Ленинского района, расположенные в границах улиц:

Уборевича — Суханова — Некрасовского переулка — Аксакова — Всеволода Сибирцева — Буратской — Тунгусской — Зейской — Карской — Флотской — Адмирала Кузнецова — Черняховского — Ватутина — 3-ей Гарнизонной — Брестского переулка — Фадеева — Борисенко.

Этап II: с 22.05.2016 года по 29.05.2017 года.

ВТЭЦ-1.

Фрунзенского района полностью;.

Ленинского района, расположенные в границах улиц: Океанский проспект — Октябрьская — Партизанский проспект — проспект Красного Знамени — Гоголя — Державина — Полонского — Прапорщика Комарова — Уборевича — Светланская — Амурская — Толстого — Гоголя — Некрасовская -Державина, а также улицы Корабельная Набережная (дома № 1, 7); Береговая (дома № 3, 6, 8); Светланская (дома № 27,29, 37−48);.

Первореченского района по проспекту Острякова (дома № 2, 2а, 4а); Красного Знамени (дома № 35−51); Партизанский проспект (дома № 35а-53).

Этап III: с 29.05.2017 года по 05.06.2017 года.

ВТЭЦ-2 (Голдобинская теплотрасса).

Первомайского района полностью.

Этап IV: с 13.06.2017 года по 20.06.2017 года.

Объединенная котельная «Северная».

Советского района, расположенные в границах улиц: Бородинская, Русская, Багратиона, Кутузова, Давыдова, проспект 100-летия Владивостока, Лесная, Узбекская, Хивинская, Кирова, Магнитогорская, Чапаева, Чкалова, Енисейская, Татарская, Снеговая, Выселковая, Багратиона, микрорайон Снеговая Падь по ул. Адмирала Горшкова и Анны Щетининой.

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