Полицейские Приморья высадили «Лес Победы»
Масштабная
Масштабная
Цель данной акции — вспомнить героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, пропаганда патриотизма и бережного отношения к природе.
Саженцы сосны высадили на площади перед зданием городской администрации начальник Управления МВД России по Приморскому краю
После этого, участники Великой Отечественной войны, ветераны, действующие сотрудники органов внутренних дел, а также учащиеся кадетского училища возложили венки и цветы к мемориалу погибшим, зажгли поминальные свечи, почтив минутой молчания память солдат.
Татьяна Данилова.