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03:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Полицейские Приморья высадили «Лес Победы»

Масштабная эколого-патриотическая акция «Лес Победы» прошла в городе Спасск-Дальний Приморского края, сообщает ИА Дейта. В ней приняли участие полицейские, ветераны и общественники.

Цель данной акции — вспомнить героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, пропаганда патриотизма и бережного отношения к природе.

Саженцы сосны высадили на площади перед зданием городской администрации начальник Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев, председатель Совета ветеранов Валерий Яшин, личный состав межмуниципального отдела полиции «Спасский», члены Общественного совета.

После этого, участники Великой Отечественной войны, ветераны, действующие сотрудники органов внутренних дел, а также учащиеся кадетского училища возложили венки и цветы к мемориалу погибшим, зажгли поминальные свечи, почтив минутой молчания память солдат.

Татьяна Данилова.

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