Полицейские Приморья высадили «Лес Победы»

Цель данной акции — вспомнить героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, пропаганда патриотизма и бережного отношения к природе.

Саженцы сосны высадили на площади перед зданием городской администрации начальник Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев, председатель Совета ветеранов Валерий Яшин, личный состав межмуниципального отдела полиции «Спасский», члены Общественного совета.

После этого, участники Великой Отечественной войны, ветераны, действующие сотрудники органов внутренних дел, а также учащиеся кадетского училища возложили венки и цветы к мемориалу погибшим, зажгли поминальные свечи, почтив минутой молчания память солдат.

Татьяна Данилова.