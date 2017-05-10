Анна Нетребко и Театр имени Наталии Сац получили Международную оперную премию в Лондоне

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Российские представители оперного искусства — певица Анна Нетребко и Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац — стали лауреатами Международной оперной премии Opera Awards, церемония вручения которой состоялась 7 мая в Лондоне на сцене Английской национальной оперы в здании «Колизей» (Coliseum). Об этом ТАСС сообщил вернувшийся с наградой в Москву художественный руководитель театра имени Наталии Сац Георгий Исаакян.

По его словам, русская опера сегодня — одна из важнейших составляющих европейской карты музыкального театра. «Оперы Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича не сходят с афиш крупнейших театров континента, а российские певцы, музыканты, дирижеры и режиссеры входят в мировую элиту этого вида искусства», — отметил Исаакян.

«Наш театр, — продолжил он, — является активным участником международных проектов, пропагандируя русское музыкальное и театральное наследие на европейских гастролях. Только за последние несколько лет мы были в Париже и Лондоне, Дублине и Венеции». «Вместе с коллегами из Европы на сцене нашего театра мы осуществляем сложнейшие совместные музыкальные проекты, подобные опере “Пиноккио” Джонатана Доува в 2011 году и спектаклю “Маленький Арлекин” Карлхайнца Штокхаузена в 2014 году», — рассказал Исаакян.

«Теперь театр Наталии Сац и его обширная образовательная и просветительская работа удостоились престижной Международной оперной премии Opera Awards. Мы очень гордимся этим и благодарим наших коллег из Европы за такую высокую оценку нашей деятельности», — сказал худрук.