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16:31 (мск), источник: ТАСС

Анна Нетребко и Театр имени Наталии Сац получили Международную оперную премию в Лондоне

Лауреатами премии вместе с театром имени Наталии Сац стали Лионская опера, Гранд Опера Хьюстона, Штутгартская опера и Лондонская национальная опера.

Источник: AFP 2017

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Российские представители оперного искусства — певица Анна Нетребко и Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац — стали лауреатами Международной оперной премии Opera Awards, церемония вручения которой состоялась 7 мая в Лондоне на сцене Английской национальной оперы в здании «Колизей» (Coliseum). Об этом ТАСС сообщил вернувшийся с наградой в Москву художественный руководитель театра имени Наталии Сац Георгий Исаакян.

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По его словам, русская опера сегодня — одна из важнейших составляющих европейской карты музыкального театра. «Оперы Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича не сходят с афиш крупнейших театров континента, а российские певцы, музыканты, дирижеры и режиссеры входят в мировую элиту этого вида искусства», — отметил Исаакян.

«Наш театр, — продолжил он, — является активным участником международных проектов, пропагандируя русское музыкальное и театральное наследие на европейских гастролях. Только за последние несколько лет мы были в Париже и Лондоне, Дублине и Венеции». «Вместе с коллегами из Европы на сцене нашего театра мы осуществляем сложнейшие совместные музыкальные проекты, подобные опере “Пиноккио” Джонатана Доува в 2011 году и спектаклю “Маленький Арлекин” Карлхайнца Штокхаузена в 2014 году», — рассказал Исаакян.

«Теперь театр Наталии Сац и его обширная образовательная и просветительская работа удостоились престижной Международной оперной премии Opera Awards. Мы очень гордимся этим и благодарим наших коллег из Европы за такую высокую оценку нашей деятельности», — сказал худрук.

Исаакян также проинформировал, что лауреатами премии вместе с театром имени Наталии Сац стали в 2017 году Лионская опера, Гранд Опера Хьюстона, Штутгартская опера, Лондонская национальная опера, а также исполнители: Анна Нетребко, которая получила приз как лучшая оперная певица, и Лоуренсе Броунли, названный лучшим оперным певцом года.

О премии

Международная оперная премия Opera Awards была учреждена в 2012 году фондом The Opera Awards Foundation, предпринимателем-меценатом Гарри Хайманом и редактором журнала The Opera Magazine Джоном Эллисоном как аналог «Оскара» в опере. Премия ежегодно присуждается за лучшие мировые достижения.

В этом году церемония награждения проходила в пятый раз. Победители были определены в 17 номинациях. Жюри, в состав которого вошли известные деятели мирового музыкального театра, возглавил один из учредителей премии Джон Эллисон.

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