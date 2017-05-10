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03:15 (мск), источник: Губерния онлайн

Жителям Хабаровского края предлагают высадить деревья во время экологической акции

Жители Хабаровского края смогут присоединиться к акции «Всероссийский день посадки леса». Напомним, мероприятие пройдет 20 мая.

«Для посадки леса выбрали участок на территории, прилегающей к детскому оздоровительно-образовательному лагерю “Океан”, расположенному на Воронеже-1. Планируется высадка саженцев кедра корейского и дуба монгольского на площади 4,5 гектаров», — рассказала начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска Ирина Дубянская.

Автобусы, на которых можно будет доехать до места проведения акции, отходят в 10:00 от площади Славы. Справки по телефону: 705−700, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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