Жителям Хабаровского края предлагают высадить деревья во время экологической акции
Жители Хабаровского края смогут присоединиться к акции «Всероссийский день посадки леса». Напомним, мероприятие пройдет 20 мая.
Жители Хабаровского края смогут присоединиться к акции «Всероссийский день посадки леса». Напомним, мероприятие пройдет 20 мая.
«Для посадки леса выбрали участок на территории, прилегающей к детскому
Автобусы, на которых можно будет доехать до места проведения акции, отходят в 10:00 от площади Славы. Справки по телефону: 705−700, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».