Жителям Хабаровского края предлагают высадить деревья во время экологической акции

«Для посадки леса выбрали участок на территории, прилегающей к детскому оздоровительно-образовательному лагерю “Океан”, расположенному на Воронеже-1. Планируется высадка саженцев кедра корейского и дуба монгольского на площади 4,5 гектаров», — рассказала начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска Ирина Дубянская.

Автобусы, на которых можно будет доехать до места проведения акции, отходят в 10:00 от площади Славы. Справки по телефону: 705−700, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».