В РФ могут ввести налог на малодетность

Директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», который предусматривает, в том числе, введение налога на малодетность .

Крупнов в посланном Путину проекте концепции ФЗ заявил, что многодетные семьи в России нуждаются в поддержке. Сейчас в стране таких семей насчитывается около 6,5%, при этом они растят около 20% детей в стране.

Документ предусматривает наделение воспитания детей статусом трудовой деятельности со стажем, право на бесплатный земельный участок и введение налога для малодетных семей.

В частности, многодетные семьи предлагаете разделить на три категории малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные. Такое разделение позволит более четко распределить меры поддержки Многодетная семья определена в документе как «полная семья», кроме ситуаций со смертью одного из супругов.