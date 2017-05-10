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03:33 (мск), источник: Известия.Ру

В РФ могут ввести налог на малодетность

Многодетные семьи растят почти 20% всех детей в стране.

Источник: Reuters

Директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», который предусматривает, в том числе, введение налога на малодетность.

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Крупнов в посланном Путину проекте концепции ФЗ заявил, что многодетные семьи в России нуждаются в поддержке. Сейчас в стране таких семей насчитывается около 6,5%, при этом они растят около 20% детей в стране.

Документ предусматривает наделение воспитания детей статусом трудовой деятельности со стажем, право на бесплатный земельный участок и введение налога для малодетных семей.

В частности, многодетные семьи предлагаете разделить на три категории малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные. Такое разделение позволит более четко распределить меры поддержки Многодетная семья определена в документе как «полная семья», кроме ситуаций со смертью одного из супругов.

Предлагается установить ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей: 25 тыс. для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тыс. — с пятью-семью и 100 тыс. рублей — при наличии восьми и более детей.

Комментарии
6
<Мюнхаузен>
Сегодня получка у меня, получил - 102 рубля... Двадцать рублей Насте, двадцать - власти, двадцать - профсоюз, сам - с к у е м остаюсь....)))))))... Все повторяется, как при совдепии... - налог за бездетность... Видимо у руля - одни и те же.... ))))))))
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Ольга Лысенко
Вспоминается и другой случай : Съезд народных депутатов СССР...Женщина - депутат из Узбекистана (вроде бы ) задает практически точно такой же вопрос , только речь шла о 10 детях , что ли Ответ ей---- " Решайте на месте и оплачивайте сами" Напрашивается вопрос: Кто у нас больше всего рожает (нация ) , а кому придется их содержать ?
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Мастер
приезжает мигрантка рожает ребенка,получает гражданство себе и еще 3-4 своих отпрысков,получает мат.капитал так и я еще эту свиноматку обязан кормить своими налогами??вообще обнаглели
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