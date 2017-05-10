Салютами завершилось празднование Дня Победы на Дальнем Востоке

Самым масштабным стал салют в Хабаровске: 30 залпов прогремели из 12 орудий, расположенных у ледовой арены «Ерофей». В небо запустили более 20 видов зарядов белого, красного, зеленого и других цветов и оттенков из разных калибров, что обеспечило объем и так называемую этажность салюта. Сразу из трех точек, расположенных в разных концах города, был запущен салют во Владивостоке. Установки были размещены на центральной площади города, на острове Русский и в пригороде Владивостока.

Всего для праздничных салютов в Восточном военном округе было задействовано 44 артиллерийских орудия и 26 установок для запуска фейерверков, около 100 единиц автомобильной и специальной техники, более 300 военнослужащих. Было израсходовано более 2,1 тыс. боеприпасов.